في انفراد جديد وأول ظهور تليفزيوني، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة، رجب عشماوي، الذي قام بتنفيذ أكثر من 4726 حالة إعدام.

ويكشف عشماوي، خلال الحلقة التي تُذاع اليوم الأحد في التاسعة والنصف مساء عبر شاشة قناة الحياة ، كواليس وأسراراً ومفاجآت تُذاع لأول مرة عن أصعب مهنة في العالم، في حوار هو الأخطر والأجرأ عن كواليس تنفيذ أحكام الإعدام في مصر.

ويكشف عشماوي خلال الحلقة، لأول مرة، كيف بدأت رحلته من أمين شرطة إلى منفذ أحكام الإعدام، وما هي الاختبارات الطبية والنفسية التي خضع لها قبل اختياره، وهل ما زال يتذكر أول حكم إعدام نفذه.

ويرد عشماوي على من يصفه بالقسوة وبلا مشاعر، وكيف يفصل بين كونه أداة لتنفيذ القانون وبين إنسانيته.

حلقة عشماوي

وعن اللحظات الأخيرة للمحكوم عليهم، وما يدور داخل غرفة تنفيذ الأحكام، وكيف تعايش مع هذه المهمة الإنسانية الصعبة على مدار سنوات عمله.

كما يكشف عن أغرب القصص التي تعرض لها قبل تنفيذ الحكم على المتهمين، وما السر وراء كلمة عشماوي؟ ومراحل تنفيذ حكم الإعدام، واغرب طلبات المحكوم عليهم قبل تنفيذ الحكم.

وفي ختام الحلقة، يتحدث عشماوي عن حياته بعد تنفيذ الحكم وعودته إلى بيته، وهل تأتيه كوابيس، وكيف يتعامل معه جيرانه وأصحابه، وهل تغيرت نظرته للموت بعد أن رآه عن قرب أكثر من 4000 مرة.