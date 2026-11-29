بدأت أسر ضحايا ومصابي ومتضرري حادث دائري الوراق التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتلقي أوجه الدعم والرعاية اللازمة و تخفيف الأعباء عنهم، وذلك عبر الفريق القانوني المتخصص الذي شكلته الوزارة لتيسير الإجراءات على الأسر، وذلك بالتوازي مع تواصل الوزارة مع عدد من أسر الضحايا والمصابين لتقديم المساندة الفورية لهم.

ويقدم الفريق القانوني المتخصص جميع الخدمات القانونية للأسر المتضررة، ويعمل على سرعة استخراج المستندات والأوراق اللازمة بالتنسيق الكامل مع وزارة العدل، وذلك بمقر الهيئات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بشارع المراغي في منطقة العجوزة.

كما يتواجد فريق من بنك ناصر الاجتماعي بالمقر ذاته؛ لفتح الحسابات البنكية للأسر المتضررة تمهيداً لإيداع مبالغ الدعم في حسابات الورثة أو المصابين والمتضررين، أو تحويلها في حساباتهم المباشرة.

ويواصل فريق خدمة المواطنين التابع للوزارة، والمتواجد بالعجوزة، العمل على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، كما يتلقى جميع الاستفسارات على مدار الساعة عبر الخط الساخن رقم (16857)، أو من خلال تطبيق «واتساب» على الرقم (01577786753).

وتؤكد الوزارة أنها ستطلع الرأي العام تباعاً، ومن خلال قنواتها الرسمية، على جميع التفاصيل أولاً بأول في إطار من الشفافية، مهيبة بوسائل الإعلام كافة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها وعن الجهات المعنية بالدولة، احتراماً لمشاعر أسر الضحايا والمصابين، وحفاظاً على الصالح العام، وتجنباً للانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة.