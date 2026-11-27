تفاعلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع تساؤلات الفنان صلاح عبدالله بشأن مصير التبرعات والمساعدات المخصصة لأسر ضحايا ومصابي حادث الوراق، مؤكدة أن الوزارة تتحمل مسؤولية إيصال الدعم إلى مستحقيه، مع الالتزام بالشفافية والإعلان عن تفاصيل أوجه صرف المبالغ التي تم جمعها.

وجاء رد وزيرة التضامن الاجتماعي، من خلال تعليق على منشور للفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طالب خلاله بضرورة توضيح آلية توزيع التبرعات والجهات التي ستؤول إليها، مشددًا على أهمية أن تقدم الحكومة إجابات واضحة للرأي العام بشأن هذا الملف.

وكتبت مايا مرسي في تعليقها مخاطبة الفنان: «عمنا العظيم صلاح عبد الله، نتحمل أمام الله إيصال الدعم لأسر المتوفين والضحايا وأيضًا سيارات بدل السيارات التي خسرها أصحابها بإذن الله».

وأضافت وزيرة التضامن أنها ستعمل على ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، لافتة إلى أن الوزارة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن جميع التفاصيل، مدعومة بالمستندات والأوراق الرسمية، بما يوضح أوجه إنفاق التبرعات والمستفيدين منها، مؤكدة الكشف عن مصير «كل جنيه» تم جمعه.

كما دعت مايا مرسي الفنان صلاح عبدالله إلى حضور المؤتمر الصحفي، فور الانتهاء من مراجعة الحقوق القانونية، لضمان حصول كل مواطن أو ورثته على مستحقاتهم كاملة دون انتقاص.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي تعليقها بالتأكيد على أن المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة أمانة ستُحاسب عليها أمام الله، قائلة: «سيحاسبنا الله على الأمانة ونحن نخاف الله»، مشيرة إلى أن أموال الدنيا لا يمكن أن تعوض فقدان الأحباب، وداعية بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين والصبر لأسرهم".