تقدم الإعلامي السعودي وليد الفراج بخالص التعازي والمواساة إلى أسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، معربًا عن دعائه بالشفاء العاجل للمصابين.

وكتب وليد الفراج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أتقدم بخالص التعازي والمواساة لضحايا حادث الطريق الدائري في القاهرة ونحسبهم عند الله بإذنه تعالى من الشهداء؛ مصداقًا لقول النبي ﷺ: "والحريق شهيد"، ونسأل الله أن يربط على قلوب ذويهم ويلهمهم الصبر والسلوان.. وأدعو الله أن يشفي المصابين. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 31 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث حريق ناقلة مواد بترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة 110 كم/ساعة، أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوز المركبات، قبل اصطدامه بالناقلة.

وأقر المتهم، خلال استجوابه، بأنه كان في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، وبرفقة والده، عندما اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانحراف سيارته إلى أقصى يمين الطريق.

وأدى التصادم إلى انفجار أحد إطارات الناقلة واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها ونشوب الحريق.

وتمكنت النيابة العامة من ضبط المتهم، وتواصل استجوابه للوقوف على تفاصيل الواقعة وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، مع استكمال فحص التلفيات وحصر الخسائر.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على حقيقة الواقعة وتفاصيلها كافة، وبيان مدى المسؤولية الجنائية، كما تتابع فحص التلفيات وحصر الخسائر، واستكمال تنفيذ ما أصدرته من قرارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الحادث.