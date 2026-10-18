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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعلامي سعودي يكشف عن تجربته في مصر: محبة حقيقية من ناس أصيلة

وليد الفراج
وليد الفراج
علا محمد

أكد الإعلامي السعودي وليد الفراج عمق العلاقات والمحبة التي تجمع الشعبين المصري والسعودي، مشيرًا إلى أن تجاربه الشخصية وزياراته المتكررة إلى مصر على مدار عقود جعلته يلمس التقدير والمحبة التي يحظى بها السعوديون من المصريين.

وقال الفراج، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إنه يزور مصر منذ منتصف الثمانينيات، والتقى خلالها آلاف الأشخاص، كما عاش فيها لمدة عامين خلال فترة عمله بقنوات ART، قبل أن يعود إليها سائحًا وزائرًا ومستثمرًا.

وأضاف الإعلامي السعودي أنه لم يجد في مصر سوى كل التقدير والمحبة على مختلف المستويات، مؤكدًا أن المصريين يكنون محبة كبيرة للسعوديين.

ودعا الفراج إلى عدم الالتفات إلى ما وصفه بـ«خرابيش السوشيال ميديا»، مشددًا على أن الواقع يكشف عن محبة حقيقية بين الشعبين، واصفًا المصريين بأنهم «ناس أصيلة»، في إشارة إلى عمق الروابط الإنسانية والأخوية التي تجمع الشعبين المصري والسعودي.

الإعلامي السعودي وليد الفراج وليد الفراج الإعلامي السعودي السعوديون

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