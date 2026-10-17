تاريخنا واحد وقلوبنا تنبض بحب ودين.. وليد الفراج يعبّر عن اعتزازه بالعلاقات المصرية السعودية

أشاد الإعلامي السعودي وليد الفراج بالعلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وذلك عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مستقبل الرئاسة في مصر ونهاية فترته الرئاسية عام 2030.

وليد الفراج

ونشر وليد الفراج، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أبياتًا شعرية عبّر خلالها عن قوة العلاقات بين مصر والسعودية، قائلًا: «مصر والسعودية للأمة حزام، درعٍ قويٍ في وجيه العايلين، تاريخنا واحد على طول الأعوام، وقلوبنا تنبض بحب ودين».

واختتم الإعلامي السعودي رسالته بالدعاء للبلدين، قائلًا: «حفظ الله بلادي السعودية وحفظ الله مصر العزيزة الغالية»، مرفقًا منشوره بأعلام البلدين، في رسالة تعكس اعتزازه بالعلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسعودي.

تصريحات السيسي بشأن نهاية فترته الرئاسية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد، اليوم السبت، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.

وخلال كلمته في الحفل، أكد الرئيس السيسي أن نهاية فترته الرئاسية ستكون في عام 2030، مشددًا على احترامه للدستور، ومعلنًا أنه لا يُعد أحدًا من أفراد أسرته أو أقاربه لتولي قيادة الدولة.

كما شدد الرئيس على أهمية إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل مسؤولية قيادة مصر، موضحًا أن الأكاديمية العسكرية المصرية تسهم في تأهيل الأشخاص القادرين على إدارة شؤون الدولة وفق معايير موضوعية لا تجامل أحدًا ولا تحابي أي طرف.

وأكد السيسي أن مصر تمتلك الكفاءات التي تستطيع تولي المسؤولية، مشيرًا إلى أن البلاد قادرة على إنتاج من هو أفضل منه بمئة مرة، ومشددًا على ضرورة ألا تتحول قيادة الدولة إلى تجربة يتعلم من خلالها المسؤول على حساب الوطن والمواطنين.

وتطرق الرئيس خلال كلمته إلى أهمية الحفاظ على القوات المسلحة المصرية ونشر الوعي بدورها الوطني، مؤكدًا دورها الدستوري في حماية الدستور والديمقراطية والمقومات الأساسية للدولة.

وفي سياق متصل، وجه الرئيس السيسي الشكر إلى الأشقاء في دول الخليج على مساندتهم لمصر بعد عام 2013، كما أكد استعداد مصر لاتخاذ أي إجراء تطلبه المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها، في تأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.