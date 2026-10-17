أجندة أخبار الأحد 18 أكتوبر 2026.. أبرز الأحداث والفعاليات

عرض «ميرامار» المسرحي، ضمن مبادرة جديدة لإحياء القاهرة التاريخية ووسط البلد عبر الفعاليات الثقافية والفنية، تفتح الأبواب في السابعة مساءً، ويبدأ العرض في الثامنة والنصف.

«حين غاب الضوء» ضمن مهرجان آفاق المسرحية

تعرض فرقة بلاك استيدج المسرحي من القاهرة مسرحية «حين غاب الضوء»، تأليف مؤمن عبده وإخراج إبراهيم الجميل، على مسرح «آفاق» في السابعة مساءً، ضمن مسابقة العروض الطويلة بالدورة 12 من المهرجان.

«تأثير جانبي» ضمن مهرجان آفاق المسرحية

تعرض فرقة تياترو جيم من القاهرة مسرحية «تأثير جانبي»، تأليف محمد السوري وإخراج عمار مولانا، على مسرح «آفاق» في التاسعة مساءً، ضمن مسابقة العروض الطويلة بالدورة 12 من المهرجان.

العرض المسرحي "الملك لير" في المسرح القومي

يستقبل المسرح القومي بالعتبة في التاسعة مساءً العرض المسرحي "الملك لير" عن رائعة ويليام شكسبير، بطولة يحيى الفخراني وطارق دسوقي وإخراج شادي سرور، ضمن برنامج البيت الفني للمسرح.

المسرحية الكوميدية "ابن الأصول" على مسرح ميامي

تواصل فرقة المسرح الكوميدي بقيادة ياسر التوبجي عرض مسرحية "ابن الأصول" على مسرح ميامي بوسط البلد في الثامنة والنصف مساءً، من تأليف وإخراج مراد منير، وبطولة ميرنا وليد ومصطفى شوقي ومحمود عامر وآخرين.

"سجن اختياري" على مسرح الطليعة

يستضيف مسرح الطليعة بميدان العتبة في السابعة مساءً العرض المسرحي "سجن اختياري"، تأليف محمود جمال حديني وإخراج باسم كرم، وبطولة نخبة من الفنانين.

برنامج ثقافي حافل ضمن الدورة الـ67 من معرض بيروت العربي للكتاب

يقدّم برنامج المعرض الثقافي في القاعتين (أ) و(ب) محاضرات وندوات متنوعة، أبرزها ورشة رسم للأطفال مع الفنان وسام ياسين، وندوة «فيروزياد»، وتحية للمفكر الشيخ صبحي الصالح في مئويته بمشاركة د. محمد السماك والبروفسور سليم دكاش، وندوة حول كتاب «أصوات بلا ذاكرة» بمشاركة زاهي وهبي، إضافة إلى ندوة «عقلنة النظام السياسي اللبناني»، وتمتد الفعاليات من الحادية عشرة صباحًا حتى السابعة والنصف مساءً.

افتتاح معرض «نباتات الزمالك الليلية» ضمن مهرجان «دي - كاف»

يفتتح معرض «نباتات الزمالك الليلية» للفنان البصري والباحث الإيطالي ياكوبو فالنتيني في «صوبا آرت هب»، ضمن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي - كاف» في دورته الرابعة عشرة، ويستمر حتى 25 أكتوبر. ويتخذ المعرض من النباتات والأشجار والحدائق محورًا لاستكشاف الطبقات العمرانية والثقافية في حي الزمالك، عبر التصوير الفوتوغرافي والتركيب الفني.

معرض مالين جونتيكا بجاليري «سفرخان»

يواصل جاليري «سفرخان» عرض معرض الفنانة السويدية مالين جونتيكا «Observations, Here and There...»، في أول معرض فردي لها بمصر، ويضم أعمالًا مستوحاة من ملاحظاتها وتجاربها بين مصر والسويد.

معرض «مولد يا دنيا» للتشكيلية نادية الشرقاوي بدار الأوبرا

يتواصل معرض «مولد يا دنيا» للتشكيلية الدكتورة نادية الشرقاوي بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية في دار الأوبرا المصرية. يضم المعرض 80 لوحة بألوان الأكريليك وبأحجام متنوعة، تستلهم أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وقيم الرحمة والمحبة والسلام والتسامح.

مهرجان أسوان «تعامد الشمس»

تتواصل فعاليات مهرجان أسوان «تعامد الشمس» بالتزامن مع الاحتفال بظاهرة تعامد أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني داخل معبد أبو سمبل، بمشاركة فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وتُقدَّم عروض متنوعة من الفلكلور المصري في عدد من مواقع قصور الثقافة بمحافظة أسوان، إلى جانب الجمعيات ومراكز الشباب.

معرض صورة الصحافة المصرية بالجامعة الأمريكية

تتواصل فعاليات معرض «صورة الصحافة المصرية 2026»، بقاعة العرض الفوتوغرافي بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية في ميدان التحرير، من الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، ويضم صورًا توثق أبرز الأحداث الإخبارية والتحولات التي شهدتها مصر والمنطقة خلال عام 2025، احتفالًا بمرور 20 عامًا على تأسيس المسابقة.

معرض أعمال النحات جلال جمعة في جاليري أوديسي

يستضيف جاليري أوديسي في الزمالك أعمال الفنان التشكيلي والنحات جلال جمعة، التي تضم منحوتات الخيول والثيران، وتستحضر القوة والحركة والحيوية من خلال معالجة فنية خاصة للشكل والكتلة.

معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي في جاليري بيكاسو إيست

يواصل جاليري بيكاسو إيست بالتجمع الخامس، معرض أعمال ملتقى جبل الطير الدولي، ويضم مجموعة من الأعمال الفنية المستوحاة من طبيعة جبل الطير وذاكرته التاريخية والروحية، بمشاركة أكثر من 30 فنانًا.

معرض "مدينة الطيور" في جاليري قرطبة

يستضيف جاليري قرطبة للفنون معرض "مدينة الطيور" للفنانة نور الشامي، في تجربة فنية تفتح المجال للتأمل في عالم الطيور وما يحمله من دلالات جمالية ورمزية.

معرض «Golden Years II» في الشيخ زايد

تتواصل فعاليات معرض «Golden Years II» في جاليري Art LINX بمنطقة كارما 3 في الشيخ زايد، ويضم مختارات من اللوحات والمنحوتات التي تسلط الضوء على تجارب رواد الحركة التشكيلية المصرية وإسهاماتهم في تشكيل ملامح الفن المصري.

مهرجان «دي-كاف» لوسط البلد للفنون المعاصرة في دورته الـ14

يواصل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف» فعاليات دورته الرابعة عشرة في أماكن متعددة بوسط القاهرة التاريخية، بمشاركة فنانين وخبراء من مصر وإسبانيا والمجر وفلسطين وإيرلندا الشمالية.

معرض «مشاهد طبيعية» للفنانة نرمين الأنصاري في ڤيلا ڤيوليت وجاليري مشربية

يستمر معرض «مشاهد طبيعية» للفنانة نرمين الأنصاري، وهو تركيب صوتي غامر يتأمل الطبيعة والتحول وعلاقتهما بعالمنا الداخلي، ويعيد بناء أماكن مألوفة من شظايا الطوب الأحمر، ضمن فعاليات «دي-كاف 14».

معرض "العصفور.. ما تبقّى" للنحات أحمد البحراني

يواصل النحات العراقي أحمد البحراني عرض معرضه "العصفور.. ما تبقّى" في جاليري ياسين بالزمالك، بأعمال من الطين وقطع الليغو تجسد كائنات تتأرجح بين الثقل والخفة، وتعكس تجربته في العمل مع الأطفال من ذوي الهمم.

ورشة التصوير الفوتوغرافي «تأملات لوسط البلد والزمالك» ضمن برنامج يونيك

تتواصل ورشة التصوير التي يقودها الفنان الإيطالي جاكوبو فالنتيني بالتعاون مع مهرجان دي-كاف، لاستكشاف التصوير أداةً للبحث والتجريب البصري، عبر مشروعات تتناول الحياة الحضرية في الزمالك ووسط البلد.

معرض النحات عصام درويش في جاليري «المشهد»

يتواصل معرض الفنان عصام درويش «أصلي مصري» في جاليري المشهد للفن بالزمالك، ويضم مجموعة من الأعمال التي تستحضر روح الإنسان والمكان والهوية المصرية، ويستقبل الزوار من الثانية عشرة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

حي القاهرة الدولي للفنون في دورته الخامسة

يتواصل حي القاهرة الدولي للفنون (CIAD) في عدد من مواقع وسط البلد، منها مبنى الشوربجي (فيلا فيوليت، وفيلا فيكتوريا، وولاد البلد، وسطح المبنى) وممر كوداك، بمشاركة أكثر من 150 فنانًا محليًا ودوليًا.

معرض «إيقاعات بصرية شرقية» لسوسن أبو النجا

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة سوسن أبو النجا «إيقاعات بصرية شرقية»، ويضم أعمالًا تشكيلية مستوحاة من المناطق الشعبية والآثار الإسلامية والخيال والأحلام.

معرض «سفر الروح» لماجدة علي

يتواصل بجاليري ضي الزمالك معرض الفنانة ماجدة علي «سفر الروح»، ويقدم أعمالًا تشكيلية تستلهم رحلات الروح أثناء النوم وما تحمله من حكايات وصور ولقاءات.

هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب بمكتبة الإسكندرية

تتواصل فعاليات هاكاثون الجيل القادم من المبتكرين الشباب 2026، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية والمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم، من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، بمكتبة الإسكندرية، بالتزامن مع مؤتمر «e-AGE26»، بمشاركة فرق تطور حلولًا مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة.

ختام «أجرينا 2026» للدواجن والثروة الحيوانية والأسماك

تختتم فعاليات الدورة الـ26 من معرض «أجرينا 2026» بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة 685 عارضًا من 24 دولة، بينهم 75 عارضًا من شرق آسيا ووفد تركي يبحث فرص التعاون.

ختام معرض «رحلة حياة» لنهلة السعدني

يختتم بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي معرض «رحلة حياة» للفنانة نهلة السعدني، الذي يتناول مسيرة عمر حافلة بالصعود والهبوط، تحولت فيها الصعاب إلى طاقة إبداعية ونضج روحي.

ختام معرض «جانب آخر من الأشياء» لدعاء الدسوقي

يختتم بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي معرض «جانب آخر من الأشياء» للدكتورة دعاء الدسوقي، الذي يقدم رؤية تجريدية تتفاعل فيها الألوان والخطوط والرموز لتلامس المساحات الخفية للذاكرة والوجدان.

ختام معرض الهيئة المصرية العامة للكتاب بجامعة الأزهر

تختتم الهيئة المصرية العامة للكتاب معرضها السنوي بالتعاون مع جامعة الأزهر في المكتبة المركزية للجامعة، ويعرض مجموعة من إصداراته بأسعار رمزية، برعاية الدكتور محمود صديق رئيس الجامعة والمهندس هيثم يونس رئيس الهيئة.