عمال مصر: رسائل الرئيس السيسي تضع بناء الإنسان وحماية الوطن في صدارة الأولويات

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية، حملت رسائل وطنية مهمة بشأن وحدة الصف الوطني والعربي، وأهمية بناء الإنسان، وحماية الأمن القومي المصري والعربي، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأشار الاتحاد إلى أن حديث الرئيس يعكس أهمية بناء الإنسان المصري وإعداد الأجيال القادرة على مواجهة التحديات، وترسيخ قيم الانتماء والوعي والمسؤولية الوطنية، باعتبارها ركائز أساسية لاستمرار مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على استقرار الدولة.

وأكد الاتحاد، أن العامل المصري يقف في قلب معركة البناء والتنمية، وأن ما تشهده البلاد من جهود يتطلب مواصلة العمل والإنتاج وإتقان الأداء وتطوير المهارات، مشددًا على أن الأوطان لا تُبنى بالأمنيات، وإنما بسواعد أبنائها وعرق عمالها وإخلاص كل من يؤدي واجبه من أجل مستقبل أفضل.

و أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعمه للمواقف التي أعلنها الرئيس السيسي بشأن حماية الأمن القومي المصري والعربي ومساندة الأشقاء في الخليج، مؤكدًا أن أمن الدول العربية مترابط، وأن التضامن العربي يمثل ضرورة لحماية الشعوب وصون مقدراتها والحفاظ على استقرار المنطقة.

طلب التفويض من مجلس النواب

وأعلن الاتحاد تأييده لما طرحه الرئيس بشأن طلب التفويض من مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي العربي ومساندة الأشقاء إذا طلبوا ذلك، مؤكدًا أن عمال مصر يقفون صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية في كل ما يستهدف حماية الوطن وصون مصالحه والحفاظ على أمنه واستقراره.

وشدد الاتحاد على أن مصر تواصل تحمل مسؤوليتها الوطنية والقومية، انطلاقًا من ثوابتها الراسخة في الدفاع عن الأمن القومي، والحفاظ على سيادة الدول، ودعم التضامن العربي، والعمل من أجل السلام والاستقرار، وعدم اتساع دائرة الصراع بما يهدد حاضر شعوب المنطقة ومستقبلها.

وأكد أن الحركة النقابية المصرية تتحمل مسؤولية وطنية واجتماعية تتجاوز الدفاع عن حقوق العمال إلى المشاركة في بناء الوعي الوطني، وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، والتصدي للشائعات بالمعلومات الصحيحة، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية بين صفوف العمال، بما يدعم تماسك المجتمع وقوة الدولة.

وأكد أن عمال مصر كانوا وسيظلون في مقدمة الصفوف دفاعًا عن الوطن ومشاركة في بنائه، وأن حماية الأمن القومي وبناء الإنسان وتحقيق التنمية وصون حقوق العمال أهداف متكاملة لا تنفصل عن بعضها، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من الوعي والتكاتف والإخلاص والعمل من أجل مصر وشعبها ومستقبل الأجيال القادمة.