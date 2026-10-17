قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير علاقات دولية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي
وزير العدل لأعضاء النيابة العامة الجدد: أنتم ضمير العدالة اليقظ ولديكم مسؤولية كبيرة
التصنيع الدفاعي والأمن السيبراني على رأس أولويات «الفنية العسكرية».. تخصصات جديدة لدعم الابتكار وحماية القدرات الرقمية
التحالف: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات استهدفت الرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية بالسعودية
هل يجوز للنساء دفن المرأة المسلمة؟.. دار الإفتاء توضح
ضمانات موثوقة لوقف الهجمات.. شروط إيرانية جديدة لاستئناف المفاوضات مع أمريكا
إحالة المتهم باغتصاب فتاة بورسعيد ذات الإعاقة العقلية إلى المفتي
سعر اليورو والدولار والعملات الأجنبية الآن
الفنية العسكرية تواكب التطور التكنولوجي.. 7 برامج دراسية و32 تخصصًا هندسيًا لتأهيل كوادر القوات المسلحة
الدوري الإنجليزي| بيدرو نيتو يقود تشيلسي لإسقاط إيفرتون بثنائية والصعود للمربع الذهبي
النائب العام لأعضاء النيابة الجدد: كونوا أقوياء بالحق لا بالسلطة
الكونفدرالية | زيزو يحرز الهدف الثاني لـ الأهلي ضد كيتارا الأوغندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمال مصر: رسائل الرئيس السيسي تضع بناء الإنسان وحماية الوطن في صدارة الأولويات

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
الديب أبوعلي

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية، حملت رسائل وطنية مهمة بشأن وحدة الصف الوطني والعربي، وأهمية بناء الإنسان، وحماية الأمن القومي المصري والعربي، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأشار الاتحاد إلى أن حديث الرئيس يعكس أهمية بناء الإنسان المصري وإعداد الأجيال القادرة على مواجهة التحديات، وترسيخ قيم الانتماء والوعي والمسؤولية الوطنية، باعتبارها ركائز أساسية لاستمرار مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على استقرار الدولة.

وأكد الاتحاد، أن العامل المصري يقف في قلب معركة البناء والتنمية، وأن ما تشهده البلاد من جهود يتطلب مواصلة العمل والإنتاج وإتقان الأداء وتطوير المهارات، مشددًا على أن الأوطان لا تُبنى بالأمنيات، وإنما بسواعد أبنائها وعرق عمالها وإخلاص كل من يؤدي واجبه من أجل مستقبل أفضل.

و أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعمه للمواقف التي أعلنها الرئيس السيسي بشأن حماية الأمن القومي المصري والعربي ومساندة الأشقاء في الخليج، مؤكدًا أن أمن الدول العربية مترابط، وأن التضامن العربي يمثل ضرورة لحماية الشعوب وصون مقدراتها والحفاظ على استقرار المنطقة.

طلب التفويض من مجلس النواب 

وأعلن الاتحاد تأييده لما طرحه الرئيس بشأن طلب التفويض من مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي العربي ومساندة الأشقاء إذا طلبوا ذلك، مؤكدًا أن عمال مصر يقفون صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية في كل ما يستهدف حماية الوطن وصون مصالحه والحفاظ على أمنه واستقراره.

وشدد الاتحاد على أن مصر تواصل تحمل مسؤوليتها الوطنية والقومية، انطلاقًا من ثوابتها الراسخة في الدفاع عن الأمن القومي، والحفاظ على سيادة الدول، ودعم التضامن العربي، والعمل من أجل السلام والاستقرار، وعدم اتساع دائرة الصراع بما يهدد حاضر شعوب المنطقة ومستقبلها.

وأكد أن الحركة النقابية المصرية تتحمل مسؤولية وطنية واجتماعية تتجاوز الدفاع عن حقوق العمال إلى المشاركة في بناء الوعي الوطني، وترسيخ ثقافة العمل والإنتاج، والتصدي للشائعات بالمعلومات الصحيحة، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية بين صفوف العمال، بما يدعم تماسك المجتمع وقوة الدولة.

وأكد أن عمال مصر كانوا وسيظلون في مقدمة الصفوف دفاعًا عن الوطن ومشاركة في بنائه، وأن حماية الأمن القومي وبناء الإنسان وتحقيق التنمية وصون حقوق العمال أهداف متكاملة لا تنفصل عن بعضها، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من الوعي والتكاتف والإخلاص والعمل من أجل مصر وشعبها ومستقبل الأجيال القادمة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي تخريج دفعات جديدة الكليات العسكرية المصرية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الخليج مجلس النواب اتحاد عمال مصر اتحاد العمال السيسي تفويض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

منتخب الشباب

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا والقناة الناقلة

ناصر منسي

من فرحة الهدف القاتل إلى عقوبة مغلظة.. كواليس أزمة ناصر منسي في الزمالك | القصة الكاملة

برج الحوت

برج الحوت حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026.. ليس عليك إسعاد الجميع

ترشيحاتنا

هاني عبد السميع

مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي ترسم طريق الجمهورية الجديدة وتضع الوعي الوطني في صدارة الأولويات

مسعود علام

الأمين العام لحزب الجيل: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أن إعداد الكوادر الوطنية ضرورة للمستقبل

المهندس محمد مصطفى كشر

برلماني: رسائل الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية ترسخ استقرار الدولة وتؤكد أهمية إعداد كوادر وطنية قادرة

بالصور

لأول مرة.. ظهور بورشه Mission S و تكشف ملامح ‏السيارة الاختبارية ‏

بورشه Mission S
بورشه Mission S
بورشه Mission S

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد