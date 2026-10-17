نواب: تأكيدات الرئيس السيسي على حماية واستقرار السعودية تعكس ثوابت الدولة المصرية

ثمن أعضاء بمجلس النواب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، مشيرين في هذا الصدد إلى تأكيدات الرئيس بشأن دعم ومساندة مصر للأشقاء في دول الخليج خلال الأوضاع الراهنة.

وقال النواب، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الرئيس السيسي أعلنها بكل تأكيد وليس للمرة الأولى- بشأن موقف مصر الداعم والمساند للأشقاء في المملكة العربية السعودية بشكل خاص خلال التحديات الحالية عليها، وللأشقاء في دول الخليج بشكل عام، مؤكدين أن هذا الموقف ينبع من إيمان الرئيس بأن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي السعودي والعربي.

من جانبها، وصفت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس السيسي بأنها جسّدت قوة الموقف، وحكمة القيادة، ورؤية رئيس يحمل أمانة الوطن، ويدرك حجم التحديات والمسؤولية تجاه حاضره ومستقبله، مشيرة إلى أن موقف الرئيس الداعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة جاء واضحاً وحاسماً، ليؤكد ثوابت الدولة المصرية ووفاءها لأشقائها.

وأشارت إلى أن الكلمة جاءت من منطلق إيمان الدولة المصرية، قيادة وحكومة وشعباً، بأن أمن المملكة ودول الخليج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري والعربي، مشيدة بالموقف المصري الذي يعد محل افتخار واعتزاز؛ لأنه أظهر معدن مصر الحازم والمتزن، ووفاءها المسؤول في حماية الحاضر والاستعداد للمستقبل، داعية الله أن يديم الأمن والاستقرار على مصر، ويحفظ المملكة العربية السعودية وسائر الأشقاء العرب من كل سوء .

بدوره، ثمن النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، كلمة رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أنها حملت رسائل سياسية ووطنية بالغة الأهمية، وعكست رؤية الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الراهنة.

ولفت النائب جرجس إلى أن الموقف المصري يترجم ثوابت راسخة في السياسة الخارجية، تقوم على رفض المساس بسيادة الدول العربية أو تهديد أمنها، مؤكداً أن الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري.

ونوه بأن كلمة الرئيس تحمل دلالات واضحة للداخل والخارج، وتؤكد أن قوة الدولة تبدأ من وعي شعبها، وكفاءة مؤسساتها، وقدرة أبنائها على تحمل المسؤولية، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب اصطفافاً وطنياً واعياً، وعملاً جاداً يحافظ على استقرار مصر ويصون مقدراتها ويدعم دورها المحوري في المنطقة.

من جهتها، أوضحت الدكتورة عادلة محمد عبد السلام رجب، أن رسائل الرئيس السيسي حملت موقفاً واضحاً وراسخاً بأن الدولة المصرية لم ولن تتأخر عن دعم ومساندة الأشقاء في دول الخليج العربي، مشيرة إلى أن مصر كانت ولا تزال مستمرة في مسارها القائم على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضافت النائبة عادلة رجب، أن العلاقات المصرية الخليجية تقوم على روابط تاريخية وأخوية ومصالح مشتركة تتطلب استمرار التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية، منوهة إلى أن مصر تقف بكامل طاقتها خلف الأشقاء، وضد كل ما تتعرض له المملكة العربية السعودية.

وشددت على ضرورة العمل العربي المشترك لوحدة الصف في مثل هذه الظروف، مؤكدة أن مصر تبذل قصارى جهودها السياسية والدبلوماسية لوقف التصعيد وإنهاء الحرب، وهو أمر يتطلب موقفاً عربياً موحداً أيضاً.