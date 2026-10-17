النائب محمد أبو العينين: رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج واضحة وحاسمة

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، حمل رسائل استراتيجية بالغة الأهمية، عكست ثوابت الموقف المصري تجاه أمن واستقرار المنطقة العربية، ورسخت حقيقة أن مصر ستظل سندًا قويًا لأشقائها، وأن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي والمصري.

وقال النائب محمد أبو العينين، في بيان ، إن تأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها، وحماية الأشقاء في دول الخليج من أي تهديدات، يمثل رسالة واضحة للعالم بأن أمن الأشقاء ليس محل مساومة، وأن الدولة المصرية تدرك مسؤولياتها التاريخية والاستراتيجية تجاه محيطها العربي، انطلاقًا من روابط الأخوة والمصير المشترك والمصالح المتبادلة.

وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، بدعوة الرئيس السيسي مجلس النواب إلى الانعقاد في جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم حال طلب اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية الأشقاء، مؤكدًا أن هذه الدعوة تعكس احترام القيادة السياسية للدستور ومؤسسات الدولة، وتؤكد أن القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والالتزام بالأطر الدستورية والقانونية.

وأضاف أبو العينين، أن تأكيد الرئيس السيسي أن التحرك المصري يستهدف الدفاع والحماية وليس الدخول في حروب أو الاعتداء على أي طرف، ويعكس حرص مصر على تحقيق التوازن بين امتلاك القدرة على حماية أمنها وأمن أشقائها، وبين التمسك بخيار السلام والحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء الأزمات ومنع اتساع دائرة الصراعات في المنطقة.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة رئيسية لاستقرار المنطقة العربية، وأن ما يجمع مصر ودول الخليج يتجاوز حدود التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية ومصير مشترك، مؤكدًا أن المواقف التاريخية للأشقاء في الخليج تجاه مصر ستظل حاضرة في الوجدان الوطني المصري.

وأكد النائب محمد أبو العينين ، أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التضامن والتنسيق العربي لمواجهة التحديات الإقليمية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لحماية أمن الدول العربية وسيادتها، ودعم كل التحركات التي تستهدف وقف التصعيد وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.