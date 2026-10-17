الرئيس السيسي: مصر مش عقيمة.. وهناك من هو أفضل مني 100 مرة وقادر على تحمل المسئولية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية، وذلك بمقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الجديدة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج الأكاديمية العسكرية المصرية، أنه سيتحمل المسئولية أمام الله عن إعداد أشخاص يتولون مسئولية الدولة، مشيرًا إلى أن لجنة ستضع معايير الاختيار.

وقال الرئيس السيسي: «هاتحمل المسئولية لأن ربنا هيسألني عملت إيه في تجهيز ناس تتولى مسئولية الدولة، واللجنة هتحط معايير الاختيار، وباقول الكلام ده قبل 40 شهر علشان محدش يزايد ويقول بجهز حد من أهلي أو قرايبي».

وأضاف أنه يجب وضع آلية متكاملة يتولى رئيس مجلس النواب إعدادها لصياغة قانون ينظم انتخاب أشخاص تتوافر فيهم شروط معينة، بهدف تعليمهم كيفية إدارة الدولة والحفاظ على مقدراتها.

وأوضح أن هذه النخبة ستتيح للشعب المصري فرصة الانتخاب والاختيار من بين هؤلاء الأشخاص.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مصر مش عقيمة لتنتج واحد أحسن مني مائة مرة ويتحمل المسئولية، محتاج دعم الشعب المصري، ولن يتحمل المسئولية أي مغرض أو خائن أو مجرم، ومش هنسمح إننا ندي بلدنا لناس مش مؤهلين".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية: "مينفعش نجيب حد يجرب في مصر، اللي اشتغل 6 سنين فيما فوق في الوزارات أصبح لديه الخبرة التي تؤهله لتحمل المسئولية".

واستطرد: "بقول الكلام دا قبل مدة نهاية رئاستي بـ 40 شهرا عشان محدش يزايد ويقول بيجهز حد من أهله وأقاربه، الدولة المصرية كبيرة أوي ولا يليق بها تلك الأمور".

وقال الرئيس السيسي: "محتاج دعمكم في تجهيز ناس لإدارة الدولة المصرية، ليس فقط في الرئاسة بل في كل التخصصات".

وتابع: "مينفعش نجيب حد يجرب ويتعلم في مصر، الناس اللي اشتغلت 6 سنين فيما فوق في الوزارات أصبح لديهم الخبرة التي تؤهلهم لتولي المسئولية".

وأضاف الرئيس السيسي: “لقد أثبتت التجارب والدروس التي مرت بها المنطقة والعالم أن الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها يتطلب مؤسسات قوية وقادرة على حماية مقدرات شعبها، وفي هذا الإطار تمثل القوات المسلحة المصرية الركزية الأساسية للأمن القومي بما تضطلع به من مسئولية حماية الوطن وصون استقراره، فهي درع الوطن وسيفه”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه عقب تسليم السلطة للرئيس الراحل محمد مرسي، طلب الأخير من القوات المسلحة توفير ملياري دولار لشراء الوقود للدولة، ثم تقدم بطلب آخر بقيمة ملياري دولار بعد يومين.

وقال الرئيس السيسي إن الدولة لا يمكن التعامل معها باعتبارها جهة قادرة على طباعة الأموال، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليها وعدم تسليمها لأي شخص.

وأشار الرئيس السيسي إلى تولي المشير طنطاوي المسئولية عام 1991، واستمراره في العمل خلال تلك الفترة، موضحًا أن الدولة عندما تولى المسئولية في عام 2011 كانت تحتاج إلى 80 مليار جنيه.

وطالب بعدم نسيان هذه الوقائع، مشيرًا إلى أن القيادة وأعضاء المجلس العسكري قدموا المبلغ المطلوب، مؤكدًا أنه لا ينبغي الاكتفاء بكلمات مرتبة عند الحديث عن مسئولية قيادة الدولة.