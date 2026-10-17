أقوى خطاب رئاسي بعد 3 يوليو.. خالد أبو بكر يعلق على تصريحات الرئيس السيسي

وصف المحامي والإعلامي خالد أبو بكر تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بأنها «أقوى خطاب رئاسي بعد خطاب 3 يوليو»، وذلك في تعليق نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على كلمة الرئيس خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والأكاديمية العسكرية المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد، اليوم السبت، حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة.

وخلال كلمته، أكد الرئيس السيسي أن نهاية فترته الرئاسية ستكون في عام 2030، مشددًا على احترامه للدستور وعدم الالتفاف على أحكامه، كما أكد أنه لا يُعد أحد أفراد أسرته أو أقاربه لتولي مسؤولية قيادة الدولة.

وشدد الرئيس على أهمية إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تحمل مسؤولية إدارة شؤون البلاد، موضحًا أن الأكاديمية العسكرية المصرية تسهم في تأهيل العناصر القادرة على تولي المسؤوليات وفق معايير محددة لا تعرف المجاملة أو المحاباة.

وأشار السيسي إلى أن مصر تمتلك الكفاءات التي تستطيع تولي المسؤولية، مؤكدًا أن البلاد قادرة على إعداد من هم أفضل منه بمئة مرة، ومشددًا على ضرورة ألا تتحول قيادة الدولة إلى تجربة يتعلم من خلالها المسؤول على حساب الوطن والمواطنين.

كما تضمنت كلمة الرئيس التأكيد على أهمية الحفاظ على القوات المسلحة المصرية، وتعزيز الوعي بدورها الوطني والدستوري في حماية الدستور والديمقراطية والمقومات الأساسية للدولة.

وفي سياق آخر، وجه الرئيس السيسي الشكر إلى الأشقاء في دول الخليج على مساندتهم لمصر بعد عام 2013، مؤكدًا استعداد مصر لاتخاذ أي إجراء تطلبه المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها.

وتأتي تصريحات خالد أبو بكر في أعقاب كلمة الرئيس السيسي التي تناولت عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها الالتزام بالدستور، وتحديد موعد انتهاء فترته الرئاسية، وإعداد كوادر جديدة قادرة على تحمل مسؤولية قيادة الدولة.