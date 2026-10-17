العمل: 25 مليون جنيه لتدريب وتأهيل العمالة الفنية

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأكد على دوره في توفير الموارد اللازمة لتطوير منظومة إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

وأظهر الاجتماع أن إجمالي قيمة مساهمات الصندوق منذ بدء نشاطه وحتى 30 سبتمبر 2026 بلغ نحو 399.5 مليون جنيه، فيما بلغت قيمة المساهمات خلال الفترة من 11 إلى 30 سبتمبر 2026 نحو 25.1 مليون جنيه، بما يعكس استمرار تدفق الموارد الداعمة لجهود التدريب والتأهيل.

وأكد وزير العمل أن الاستثمار في تنمية مهارات الشباب والعاملين يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسات الوزارة، بما يسهم في إعداد عمالة مصرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتعزيز فرص التشغيل.

وشدد الوزير على أهمية تعظيم الاستفادة من موارد الصندوق، وتوجيهها لدعم برامج التدريب والتأهيل وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يعزز فرص الشباب في الحصول على وظائف لائقة، ويدعم تنافسية العمالة المصرية، ويحقق التكامل بين التدريب والتشغيل، في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته.