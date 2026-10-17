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بعد تصريحات الرئيس السيسي عن 2030 وقيادة الدولة.. عمرو أديب: الخبر عامل صدمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد تصريحات الرئيس السيسي عن 2030 وقيادة الدولة.. عمرو أديب: الخبر عامل صدمة

عمرو اديب
عمرو اديب
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

علّق الإعلامي عمرو أديب، على الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية والدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، اليوم السبت، معتبرًا أن التصريحات أثارت حالة من الارتباك في المواقف السياسية.

وكتب عمرو أديب، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «الخبر عامل صدمة لا المعارضة عارفة تبنى موقف ولا الموالاة فاهمه تفرح ولا تحزن!».

وشهد حفل التخرج حضور عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة، وتضمن كلمة للرئيس السيسي تناولت عددًا من الملفات، في مقدمتها مستقبل قيادة الدولة، ودور القوات المسلحة، وإعداد الكوادر المؤهلة لتولي المسؤولية، إلى جانب العلاقات المصرية الخليجية.

وأكد الرئيس السيسي ، أن نهاية فترة رئاسته لمصر في عام 2030 أمر محسوم، مشددًا على أن الدستور المصري لن يمس، وأنه لا يُعد أحد أفراد أسرته أو أقاربه لتولي قيادة الدولة.

وأشار إلى أن الأكاديمية العسكرية المصرية تؤدي دورًا في إعداد أشخاص قادرين على قيادة الدولة، موضحًا أن الهدف هو وضع معايير لا تجامل أحدًا ولا تحابي أي طرف، بما يسهم في تأهيل كوادر تتحمل مسؤولية القيادة.

وشدد السيسي على ضرورة تحصين الدولة من تولي أشخاص غير قادرين على تحمل مسؤولية القيادة، محذرًا من أن تتحول إدارة الدولة إلى تجربة يتعلم المسؤول من خلالها على حساب الوطن والمواطنين، مؤكدًا: «مش هينفع حد يجرب أو يتعلم فينا».

كما أكد أن الدستور يحدد دور القوات المسلحة في حماية الدستور والديمقراطية والمقومات الأساسية للدولة، داعيًا إلى نشر الوعي بأهمية الحفاظ على القوات المسلحة باعتبار ذلك واجبًا وطنيًا.

وفي سياق آخر، وجه الرئيس السيسي الشكر إلى الأشقاء في دول الخليج على مساندتهم لمصر بعد عام 2013، مؤكدًا استعداد مصر لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها، كما طلب من البرلمان عقد جلسة لتفويض القوات المسلحة.

واختتم الرئيس رسائله بالتأكيد على قدرة مصر على تقديم كوادر أفضل لقيادة الدولة، قائلًا إن البلاد قادرة على إنتاج من هو أفضل منه بمئة مرة، داعيًا المصريين إلى دعم جهود إعداد الكوادر وتأهيلها لتولي المسؤولية.

عمرو أديب الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

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