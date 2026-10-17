مدبولي يفتتح الدورة الثامنة لمعرض "تراثنا 2026" لدعم الحرف اليدوية والتراثية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات الدورة الثامنة لمعرض المنتجات والحرف اليدوية والتراثية "تراثنا 2026"، الذي يُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري، والذي يُنظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت شعار “أصل الحكاية”، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ولدي وصوله كان في استقباله الدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حضر فعاليات الافتتاح كلٌّ من: الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، والدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، إلى جانب عددٍ من رؤساء الهيئات والأجهزة والبنوك، وسفراء الدول المشاركة في المعرض، وممثلي المنظمات والجهات الدولية، ومسؤولي جهاز تنمية المشروعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تنظيم معرض "تراثنا" للعام الثامن على التوالي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع الحرف اليدوية والتراثية، وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتنسيق الجهود بين جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها لتعزيز منظومة متكاملة لإحياء هذه الحرف العريقة والارتقاء بها؛ مشيراً في هذا الصدد إلى إطلاق "استراتيجية الحرف اليدوية" التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز رائد في إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية، مع إيلاء اهتمام خاص بالتكتلات الإنتاجية والطبيعية للحرفيين بمختلف المحافظات باعتبارها تجمعات كثيفة العمالة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هذا القطاع يزخر بالملايين من الحرفيين الذين يصنعون بأيديهم منتجات متميزة تحافظ على الهوية والحضارة المصرية وتعبّر عن تنوعها الثقافي، كما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل لأبناء وفتيات مصر بمختلف المحافظات، ويشكل مصدراً مستقراً للدخل لأنشطتهم الاقتصادية؛ لافتاً إلى حرص الدولة على استمرار تقديم خدمات الدعم التنموي والفني والتسويقي لرفع كفاءة العاملين وتطوير منتجاتهم، التي تشهد حالياً تطوراً ملحوظاً وإقبالاً يُمكّنها من المنافسة محلياً والوصول إلى الأسواق العالمية.

وعقب قص الشريط إيذاناً بالافتتاح، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن معرض "تراثنا"، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات بشكل سنوي، أصبح ملتقىً دولياً يجمع الآلاف من الحرفيين والفنانين والمبدعين ورواد الأعمال من مختلف المحافظات في مكان واحد، إلى جانب مشاركين من مختلف الدول وممثلي كبرى المنظمات التنموية المعنية بالحفاظ على التراث؛ مما يتيح فرصاً ثمينة لتبادل الخبرات والاستفادة من آليات التصنيع والتشغيل المحدثة، ويمهد السبل للنفاذ إلى أسواق جديدة محلياً ودولياً.

واستمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه إلى عرض تقديمي من الدكتور مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول "تراثنا 2026"؛ أوضح فيه أن المعرض يشارك به هذا العام أكثر من ألف مشروع من مختلف محافظات الجمهورية، بنسب مشاركة تضم 45% من المشاركين من الأفراد، و39% يتبعون 60 جمعية أهلية مختلفة، و13% يمثلون 20 وزارة وجهة، و3% من الدول المشاركة، ويمثلون جميعاً نحو 32 قطاعاً حرفياً وتراثياً.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذه الدورة تشهد مشاركة واسعة من مختلف الجهات والمؤسسات والجمعيات المعنية بالحفاظ على التراث وتشجيع ريادة الأعمال وتمكين الشباب، ومنها وزارات: التضامن الاجتماعي، والثقافة، والصناعة، بالإضافة إلى الغرفة التجارية بدمياط، وعدد من البنوك المصرية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من الجامعات، وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات.

وأوضح "إسماعيل" أن الجهاز يحرص سنوياً على ضم أصحاب مشروعات جدد، إذ بلغت نسبتهم هذا العام 30%، بينما يحتضن المعرض مشاركة متميزة لذوي الهمم بنسبة بلغت 7%؛ إلى جانب إيلاء أهمية خاصة لدعم وتمكين المرأة، حيث تشكل المنتجات اليدوية والتراثية التي تقدمها وتديرها السيدات والفتيات 70% من إجمالي المعروضات، فضلاً عن وصول نسبة المشاركين من المحافظات الحدودية إلى 10%.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أنه استمراراً لجهود الدولة في تشجيع المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى القطاع الرسمي، وتوفيق أوضاع مشروعات الحرفيين لتعظيم استفادتهم من مزايا قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والقانون رقم 6 لسنة 2025؛ فإن المعرض لا يقتصر على عرض المنتجات اليدوية فقط، بل يحرص الجهاز على تقديم حزمة خدمات متنوعة لأصحاب المشروعات تسهم في تطوير منتجاتهم لتتلاءم مع المعايير والاشتراطات الدولية، وذلك من خلال جناح الجهاز "مركز تراثنا للتنمية"، الذي يوفر للعارضين منظومة متكاملة من الخدمات المتخصصة لتطوير قدرات مشروعاتهم، وتعزيز تنافسيتها، وربطها بالأسواق وفرص النمو الواعدة.

ولفت "إسماعيل" إلى أن الدورات السبع السابقة التي نظمها الجهاز حققت رواجاً كبيراً، ونجح خلالها في إشراك شريحة متنوعة من العارضين وأصحاب المشروعات بمختلف المحافظات، ولا سيما تلك التي تشتهر بالصناعات التراثية؛ مضيفاً أن سلسلة دورات "تراثنا" حققت قيمة مبيعات وتعاقدات تجاوزت التقديرات المتوقعة، وتُوّجت بإشادة محلية ودولية واسعة.

وعقب العرض، استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه الجولة بتفقد أجنحة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في هذه الدورة، حيث زار جناح المملكة المغربية "ضيف شرف المعرض"، بمشاركة غرفة الصناعة التقليدية، واطلع على تشكيلة متميزة من المعروضات الأصيلة شملت مشغولات خشب "العرعار" والزي التقليدي المغربي بشقيه العربي والأمازيغي؛ حيث وجّه العارضون خالص الشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللحكومة المصرية، على الرعاية الكريمة وإتاحة منصة رائدة للاحتفاء بالتراث المشترك.

ثم تفقد رئيس مجلس الوزراء جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ممثلةً في "مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب"، في مشاركتها السادسة على التوالي بالمعرض؛ حيث استقبل العارضون رئيس الوزراء ومرافقيه بفقرة فنية ترحيبية مستوحاة من التراث والفنون الشعبية الإماراتية الأصيلة، تعبيراً عن عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، الذي تنظمه وزارة السياحة والصناعة التقليدية تحت شعار "كل قطعة تحكي قصة من الجزائر"؛ واستمع إلى شرح حول المعروضات التراثية التي تجسد ثراء التراث الجزائري المادي واللامادي من مختلف ربوع البلاد، ونقل العارضون تقديرهم وشكرهم لرئيس الوزراء، معربين عن أصدق التمنيات لمصر وشعبها بدوام السلام والازدهار والرخاء.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء الجناح التركي، الذي يسجل مشاركته الأولى في فعاليات المعرض؛ حيث اطلع على جانب متميز من الحرف والفنون التي تعكس عراقة التراث التركي، فيما أكد القائمون على الجناح أهمية معرض "تراثنا" كنافذة إقليمية ودولية ملهمة لإبراز هذه الفنون والتقاليد الأصيلة، ومد جسور التواصل والتقارب الثقافي.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره البالغ لمشاركات هذه الدول وحرصها المستمر على التواجد الفاعل، مؤكداً ترحيب مصر الدائم بكافة الأشقاء والأصدقاء، ومشدداً على أن معرض "تراثنا" بات جسراً حضارياً للتواصل، ومحفلاً جامعاً للتنوع وحوار الثقافات.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، خلال الجولة، لتفقد أجنحة عدد من الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات الوطنية والمصرفية المشاركة، واستهلها بزيارة جناح المجلس القومي للمرأة؛ حيث استمع إلى شرح من المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، أكدت خلاله استمرار مشاركة المجلس لعدة دورات بالمعرض، مشيرةً إلى مشاركة أكثر من 140 سيدة في هذه النسخة بمنتجات يدوية وحرفية متنوعة تناسب مختلف الأذواق، بما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمرأة المعيلة والفتيات بمختلف المحافظات.

وشملت الجولة تفقد رئيس الوزراء جناح مؤسسة "حياة كريمة"، مطلعاً على جهود المؤسسة في دعم ريادة الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، والتمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع "المصرف المتحد"؛ وشاهد معروضات متميزة قدمها عدد من الشباب ذوي الإعاقة المشمولين برعاية المؤسسة، حيث أهدى أحد هؤلاء الشباب هدية تذكارية من مشغولاته اليدوية إلى رئيس مجلس الوزراء تقديراً لدعمه ورعايته لهم.

وشملت الجولة تفقد جناح صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وما يضمه من منتجات الخزف والمشغولات الخشبية والمعدنية؛ إلى جانب زيارة جناح "بنك القاهرة"، الذي استعرض ثمار برامجه لرعاية الصناع التقليديين وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي جناح مشروعات حلايب وشلاتين، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرحٍ من إحدى العارضات، نقلت خلاله تحيات وتقدير سيدات حلايب وشلاتين للحكومة المصرية، معربة عن حرصهن الدائم على المشاركة بالمعرض لإبراز التراث والثقافة والمنتجات الشعبية الأصيلة للمنطقة، وتقديرهن لإتاحة هذه المنصة السنوية الداعمة لأعمالهن.

كما زار رئيس مجلس الوزراء جناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس؛ حيث تفقد منتجات أكثر من 150 متدرباً ومتدربة من ذوي الهمم جرى تأهيلهم وتدريبهم على حرف يدوية وتراثية متعددة، واطلع على نماذج متميزة قدمتها إحدى العارضات؛ فيما ثمنت الدكتورة إيمان كريم الرعاية الكبيرة التي توليها الدولة لجهود تمكين ودعم ذوي الهمم وتقديم مختلف الخدمات اللازمة لهم.

كما حرص الدكتور مصطفى مدبولي على مصافحة عددٍ من الأطفال وأبنائه من ذوي الهمم المشاركين في أجنحة المعرض، وتبادل الأحاديث الودية معهم، والتقاط الصور التذكارية معهم دعماً وتشجيعاً لمواهبهم.

وامتدت الجولة لتشمل عدداً من أجنحة الحرفيين والمعروضات التراثية، من بينها منتجات محافظة جنوب سيناء، وجناح غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث؛ حيث استمع رئيس الوزراء إلى عرضٍ حول جهود حماية فنون صناعة الأثاث اليدوي التراثي من الاندثار. كما تفقد جناح "صندوق تحيا مصر"، واطلع على إحدى العلامات التابعة للصندوق والمتخصصة في صناعة السجاد الحريري اليدوي؛ واستفسر عن مجالات التسويق والتحديات المتعلقة بتوفير الخامات، مشيداً بما أوضحه مسؤولو الجناح بشأن تسويق المنتجات عبر عدة منافذ متميزة في مقدمتها "المتحف المصري الكبير"؛ ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بتقديم مختلف أوجه الدعم والتنسيق لتيسير توفير المواد الخام وإتاحة الآليات التمويلية التي تضمن استدامة هذا الإنتاج الحرفي الراقي والتوسع فيه.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه جناح "البنك الأهلي المصري"، واطلع على المعروضات المتنوعة وجهود البنك في تمويل وتنمية المشروعات الحرفية؛ حيث أشار مسؤولو الجناح إلى استفادة أكثر من 180 ألف مواطن من برامج التمويل الموجهة لهذه المشروعات التراثية واليدوية، مؤكدين حرص البنك الدائم على قياس الأثرين الاجتماعي والاقتصادي لتلك المبادرات، بما يضمن تعظيم المردود التنموي وتوجيه المساندة لمستحقيها بكفاءة.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء جناح "مركز تراثنا للتنمية"، التابع لجهاز تنمية المشروعات؛ حيث استمع إلى شرح حول باقة الخدمات المتخصصة وحلول تنمية الأعمال المستحدثة لمساندة أصحاب المشروعات في مختلف مراحل نموها، والتي تشمل "عيادة تنمية الأعمال" لتشخيص وضع المشروع وتحديد فجوات وفرص النمو، و"عيادة التسويق وتطوير المنتج وعلامته التجارية" للارتقاء بالهوية التنافسية وأساليب التغليف، و"مركز التحول الرقمي" المعني بتقييم الاستعداد التكنولوجي وإصدار بطاقات التقييم الرقمي للمشروعات، مدعوماً بـ "استوديو التصوير الاحترافي" لإعداد محتوى بصري رقمي للمتاجر الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي؛ إلى جانب "عيادة الجاهزية التصديرية" لتقييم الطاقات الإنتاجية وتأهيل المنتجات للانضمام إلى مسارات التصدير الدولية، فضلاً عن "نادي أعمال تراثنا" و"منصة التشبيك الذكي"، اللذين يمثلان إطاراً متكاملاً لعقد لقاءات الأعمال وتيسير التشبيك التجاري بين العارضين والمشترين والموزعين والسلاسل التجارية، وفتح آفاق التعاقد والتوريد أمامهم مع مختلف الجهات الحكومية، مع استمرار تقديم خدمات المتابعة للمشروعات لضمان استدامة نموها وتوسعها عقب انتهاء فعاليات المعرض.

وفي ختام جولته، أثنى رئيس مجلس الوزراء على تميز وتنوع المعروضات التي تقدمها مختلف الدول والجهات المشاركة، وحرص على التقاط صورة تذكارية مع فريق عمل وممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.