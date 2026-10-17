قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يقترب من الأهلي وفى صدارة الهدافين.. خسائر الزمالك من صفقة محمود ممدوح
نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لكلية الدفاع الجوي: نعد ضابط يمتلك العلم والوعي والقدرة على مواجهة تحديات الحروب الحديثة
نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجوية: تطوير المناهج والمحاكيات لإعداد طيارين قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة
بعد واقعة رواندا.. هل يتجه الزمالك إلى تجميد ناصر منسي؟
نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية البحرية: نعد طالب مقاتل يجمع بين العلوم العسكرية والبحرية.. ونواكب أحدث المناهج التعليمية العالمية
رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية
أكثر من وسيلة.. كيف تستعلم عن مخالفات سيارتك 2026 في دقيقة واحدة؟
الأهلي وكيتارا الأوغندي بكأس الكونفدرالية.. الموعد وقنوات مجانية تذيع المباراة
مشارك من ذوي الاحتياجات في معرض تراثنا يقدم لرئيس الوزراء هدية تذكارية
محافظ الفيوم يزيل مبنى مخالفا بقرية تونس ويحيل المسؤولين عن ترخيصه للمحاكمة
بدلا من المؤبد.. تخفيف الحكم على المتهمة بخطف الصغيرة ندى للسجن 10 سنوات
تراجع ركائز النموذج الاجتماعي.. مظاهرات حاشدة وانتشار واسع للأمن في فرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتفقد أجنحة القومي للمرأة وحياة كريمة بمعرض تراثنا

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجنحة معرض القومي للمرأة بمعرض تراثنا، بحضور عدد من الوزراء، منهم وزيرة التضامن والصناعة والشباب والرياضة والاتصالات.

وقالت أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه تشارك 140 سيدة بالمعرض من حرفيين وصناع، من أصل 170 استمارة مشاركة.

وأضافت أن عددا كبيرا من المشاركات تحولن من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أن هناك 190 سيدة يتم توريد منتجاتهن للمتحف المصري الكبير.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح مؤسسة حياة كريمة وبنك القاهرة، واستمع لشرح منهم حول منتجاتهم.

مدبولي معرض تراثنا مصطفي مدبولي الوزراء مجلس الوزراء القومي للمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

سعر الدولار

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الرئيس السيسي

بعد انتهاء مدة حكم الرئيس السيسي.. عمرو أديب يثير الجدل بمجموعة تساؤلات

ناصر منسي

موتوا بغيظكم.. هيثم فاروق: من يريد سقوط الزمالك يختزل انتصاراته في الحظ

الرئيس السيسي

اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

ترشيحاتنا

مفيد عاشور

مفيد عاشور يكشف تفاصيل أزمته الصحية ويوجه رسالة شكر لأيمن عزب

محمد مشيش وريهام عبد الغفور

محمد مشيش يكشف تحديات تقديم شيرين عبد الوهاب في مسلسل «طريقي»

محمد رمضان

بعد غياب 3 سنوات.. محمد رمضان يشعل حماس الجمهور بـ«عشماوي»

بالصور

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

454 ألف جنيه سعر فستان دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد