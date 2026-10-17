مدبولي يتفقد أجنحة القومي للمرأة وحياة كريمة بمعرض تراثنا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أجنحة معرض القومي للمرأة بمعرض تراثنا، بحضور عدد من الوزراء، منهم وزيرة التضامن والصناعة والشباب والرياضة والاتصالات.

وقالت أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه تشارك 140 سيدة بالمعرض من حرفيين وصناع، من أصل 170 استمارة مشاركة.

وأضافت أن عددا كبيرا من المشاركات تحولن من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أن هناك 190 سيدة يتم توريد منتجاتهن للمتحف المصري الكبير.

كما تفقد رئيس الوزراء جناح مؤسسة حياة كريمة وبنك القاهرة، واستمع لشرح منهم حول منتجاتهم.