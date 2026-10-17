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لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استثناء العاملين في مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة ممن قضوا ست سنوات في العمل التنفيذي من شرط الحصول على الدورة التدريبية بالأكاديمية العسكرية، وذلك كشرط لتوليهم المناصب القيادية وإدارة قطاعات الدولة.

 الخبرة والوعي بآليات العمل

وأوضح الرئيس السيسي أن الكوادر والخبرات التي مارست العمل الميداني والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة لمدة لا تقل عن 6 سنوات قد اكتسبت من الخبرة والوعي بآليات العمل ما يؤهلها للترقي وتولي المسؤولية دون الحاجة لخوض برامج التأهيل بالأكاديمية العسكرية المقررة على المتقدمين.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الدولة على الاستفادة من الكفاءات الشابة والخبرات المتراكمة داخل الجهاز الإداري، والتيسير في إجراءات دفع القيادات الشابة والكوادر المؤهلة إلى مراكز اتخاذ القرار في مختلف التخصصات والقطاعات الحيوية.

وقال الرئيس السيسي خلال حفل تخرج الأكاديمية العسكرية المصرية: "أتصور أن يتم إعفاء كل من عمل في الوزارة 6 سنوات أو أعلى من ذلك لأنه تحمل مسؤولية دولة لفترة".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتحمل المسؤولية أمام الله عن إعداد أشخاص يتولون مسؤولية الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستضع معايير الاختيار.

وقال الرئيس السيسي: «هتحمل المسؤولية لأن ربنا هيسألني عملت إيه في تجهيز ناس تتولى مسؤولية الدولة، واللجنة هتحط معايير الاختيار، وبقول الكلام ده قبل 40 شهر علشان محدش يزايد ويقول بجهز حد من أهلي أو قرايبي».

وأضاف الرئيس السيسي أنه يجب وضع آلية متكاملة يتولى رئيس مجلس النواب ومعه نخبة من المفكرين والسياسيين وزير التعليم العالي ووزير العدل لصياغة قانون ينظم انتخاب من تتوفر فيهم الشروط، بهدف تعليمهم كيفية إدارة الدولة والحفاظ على مقدراتها.

وأكد أن هذه النخبة ستتيح للشعب المصري فرصة الانتخاب والاختيار من بين هؤلاء الأشخاص.

السيسي الوزارات مؤسسات الدولة المناصب القيادية الجهاز الإداري للدولة الأكاديمية العسكرية

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