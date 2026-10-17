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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: مواقف الرئيس السيسي الحاسمة تؤكد أن أمن الخليج خط أحمر

سولاف درويش، عضو مجلس النواب
سولاف درويش، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أكدت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، أن استقرار دول الخليج العربي يمثل أهمية استراتيجية قصوى لمصر، في ضوء الروابط التاريخية الراسخة والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة التي تجمع الجانبين.

وشددت سولاف درويش، فى تصريحات لها، على أن أمن الخليج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري والعربي، وأن أي تصعيد واسع في المنطقة ستكون له تداعيات تتجاوز الحدود الجغرافية لتطال مصالح الشعوب واقتصاداتها.

وقالت «درويش» : إن العلاقات المصرية الخليجية تمثل نموذجًا للتكامل العربي القائم على وحدة المصالح والمصير، موضحة أن هذه العلاقات تمتد إلى مجالات التجارة والاستثمار والطاقة وفرص العمل، وهو ما يجعل الحفاظ على استقرار المنطقة ضرورة استراتيجية لضمان استمرار التنمية وحماية المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية.

وأضافت أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم الأشقاء العرب تعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة الترابط بين الأمن الإقليمي والمصالح الوطنية، وتؤكد أن الدولة المصرية تتعامل مع التحديات الراهنة برؤية استراتيجية متكاملة، توازن بين مسؤولياتها العربية ومتطلبات حماية أمنها القومي، وتضع استقرار المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراعات في مقدمة الأولويات.

وأوضحت النائبة سولاف درويش، أن الأزمات الإقليمية لا تقتصر آثارها على الجوانب الأمنية والسياسية، بل تمتد إلى حركة التجارة وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة وتكاليف النقل والاستثمار، بما قد يفرض أعباء إضافية على اقتصادات المنطقة، مؤكدة أن احتواء التصعيد يتطلب تكثيف التنسيق السياسي، وتعزيز الحوار، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول الخليج.

ووجهت "درويش " التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ، لحرصه على دعم ومساندة المملكة العربية السعودية ودول الخليج، مؤكدة أن التضامن مع الأشقاء يعكس ثوابت السياسة المصرية، وأن قوة العلاقات العربية تمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة الأزمات وصون المصالح المشتركة.

 المرحلة الراهنة تتطلب استمرار التشاور والتنسيق بين الدول العربية

وشددت على أن المرحلة الراهنة تتطلب استمرار التشاور والتنسيق بين الدول العربية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية وتنويع مجالات التكامل، بما يدعم قدرة المنطقة على مواجهة التحديات ويحافظ على فرص التنمية مؤكدة أن أمن الخليج واستقراره ليسا شأنًا إقليميًا منفصلًا عن مصر، بل يمثلان ركيزة أساسية للاستقرار العربي، وأن الحفاظ على هذه المنظومة يتطلب تعاونًا مستمرًا ورؤية مشتركة تضع مصالح الشعوب العربية وأمنها ومستقبلها في مقدمة الأولويات . 

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