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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تدرس تجربة تحويل الدراسة عن بعد في 4 إدارات تعليمية

السعودية ـ أرشيفية
السعودية ـ أرشيفية
إلهام عبد العزيز

تتجه وزارة التعليم السعودية إلى تطبيق تجربة تحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد (تزامنيًا) في أربع إدارات تعليمية، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، تبوك ونجران، لمدة لا تتجاوز 10 أيام خلال العام الدراسي 1448هـ، موزعة على ثلاثة مستويات.


وحسب صحيفة عكاظ، أوضح دليل تطبيق التجربة، الذي أصدرته الوزارة للعام الدراسي الحالي، أن أهدافها تشمل التحقق من الجاهزية التقنية والتشغيلية للمدارس والمنصات التعليمية، وتطوير كفايات المعلمين في تطبيق التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد واستراتيجياته، وتعزيز مهارات التعلم لدى الطلاب وقدرتهم على التعامل مع أنظمة إدارة التعلم، إلى جانب دعم التميز في تطبيق التعليم الإلكتروني من خلال الأنشطة الابتكارية.


3 مستويات للتطبيق

وحدد الدليل ثلاثة مستويات للتطبيق؛ الأول وطني، ويتضمن يومين دراسيين موحدين خلال العام الدراسي في إدارات التعليم المستهدفة، والثاني ثلاثة أيام دراسية يحددها مدير التعليم بقرار يشمل جميع المدارس ضمن نطاق إدارته، فيما يتضمن المستوى الثالث خمسة أيام دراسية يحددها مدير المدرسة خلال العام الدراسي، مع إشعار إدارة التعليم.


ويقتصر المستوى الثالث على المدارس التي تحقق مستويي التميز والتقدم في الأداء العام وفق التقويم المدرسي، شريطة ألا يقل مستوى المدرسة في مجال نواتج التعلم عن مستوى الانطلاق، مع منح مدير التعليم صلاحية استثناء ما يراه من هذه المدارس وفقًا لما تقتضيه المصلحة التعليمية.


ضوابط ومواعيد التطبيق

وأكد الدليل استمرار الجدول الدراسي أثناء تطبيق التجربة، والتزام الطلاب بتنفيذ جميع الأنشطة التعليمية والمهام الأدائية وفق الخطة الدراسية للمادة.


واستثنى الدليل الأسبوع الأول والأخير من الفصل الدراسي، وأيام اختبارات الفترتين والاختبارات النهائية والدولية، ويومي الخميس والأحد، والأيام التي تسبق الإجازات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع المطولة، من تطبيق تحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد.

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