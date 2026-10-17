غدا ..مجلس النواب يعقد جلسة طارئة لبحث تفويض الدفاع عن السعودية

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عقد الجلسة العامة للمجلس في تمام الساعة الواحدة ظهر غدٍ الأحد 18 أكتوبر 2026، وذلك في ضوء طلب رئيس الجمهورية.

البرلمان يستجيب لدعوة الرئيس

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه دعوة لمجلس النواب، لعقد دلسة طارئة لإتخاذ قرار بشأن الدفاع عن المملكة العربية السعودية إذا طٌلب مننا ذلك.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، استعداد مصر لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة العربية السعودية لحماية أمنها وسيادتها، مشددًا على وقوف مصر بقوة إلى جانب الأشقاء في دول الخليج.

مصر تدافع عن أمن المملكة

وقال الرئيس السيسي إن مصر لن تقف موقف المتفرج أمام أي مساس بأمن المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن القاهرة مستعدة للتحرك دفاعًا عن المملكة، وفقًا لما تقتضيه الظروف، وداعيًا البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم حال طلب السعودية ذلك.

وتأتي تصريحات الرئيس في إطار تأكيد موقف مصر الداعم لأمن الدول العربية، وحرصها على حماية أمن واستقرار المنطقة، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.