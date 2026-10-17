قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد رمضان 2027 في مصر.. رؤية الهلال وأول أيام الصيام
أبو العينين: مصر سند أشقائها.. و رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج واضحة
من ليفربول إلى طرابزون.. محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية
انتقادات واسعة للرئيس الفرنسي.. ماكرون يرقص والبلاد تواجه احتجاجات عنيفة
خلال لقائه الوزير عبدالعاطي.. عراقجي: إيران تتمسك بالدبلوماسية والسلام وخفض التوتر
لو نسيت الكمبيوتر شغال.. اعرف إزاي تقفله أو تعيد تشغيله من موبايل أندرويد
رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية
تركي آل الشيخ: السعودية ومصر جناحا الأمة.. وحبنا للرئيس السيسي ليس من فراغ
بني سويف.. ضبط محطة وقود جمعت 17 ألف لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء
بداية المشوار.. موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
بعد تصريحات الرئيس السيسي عن 2030 وقيادة الدولة.. عمرو أديب: الخبر عامل صدمة
عودة الشناوي وبقرار في الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة كيتارا في الكونفدرالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين: مصر سند أشقائها.. و رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج واضحة

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، حمل رسائل استراتيجية بالغة الأهمية، عكست ثوابت الموقف المصري تجاه أمن واستقرار المنطقة العربية، ورسخت حقيقة أن مصر ستظل سندًا قويًا لأشقائها، وأن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي والمصري.

وقال أبو العينين إن تأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها، وحماية الأشقاء في دول الخليج من أي تهديدات، يمثل رسالة واضحة للعالم بأن أمن الأشقاء ليس محل مساومة، وأن الدولة المصرية تدرك مسؤولياتها التاريخية والاستراتيجية تجاه محيطها العربي، انطلاقًا من روابط الأخوة والمصير المشترك والمصالح المتبادلة.

 احترام القيادة السياسية للدستور ومؤسسات الدولة

وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بدعوة الرئيس السيسي مجلس النواب إلى الانعقاد في جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم حال طلب اتخاذ إجراءات دفاعية لحماية الأشقاء، مؤكدًا أن هذه الدعوة تعكس احترام القيادة السياسية للدستور ومؤسسات الدولة، وتؤكد أن القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي تقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة والالتزام بالأطر الدستورية والقانونية.

وأضاف أبو العينين أن تأكيد الرئيس السيسي أن التحرك المصري يستهدف الدفاع والحماية وليس الدخول في حروب أو الاعتداء على أي طرف، يعكس حرص مصر على تحقيق التوازن بين امتلاك القدرة على حماية أمنها وأمن أشقائها، وبين التمسك بخيار السلام والحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء الأزمات ومنع اتساع دائرة الصراعات في المنطقة.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة رئيسية لاستقرار المنطقة العربية، وأن ما يجمع مصر ودول الخليج يتجاوز حدود التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية ومصير مشترك، مؤكدًا أن المواقف التاريخية للأشقاء في الخليج تجاه مصر ستظل حاضرة في الوجدان الوطني المصري.

واكد النائب محمد أبو العينين ، أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التضامن والتنسيق العربي لمواجهة التحديات الإقليمية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لحماية أمن الدول العربية وسيادتها، ودعم كل التحركات التي تستهدف وقف التصعيد وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. 

محمد أبو العينين الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية حزب الجبهة الوطنية مجلس النواب عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الرئيس السيسي

اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

دعاء الفجر للرزق

أفضل دعاء الفجر للرزق المستجاب وجلب المال والبركة وتيسير الأمور

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

ترشيحاتنا

رئيس البحوث الفلكية يزور مركز الزلازل بأسوان بمرافقة الصين

رئيس البحوث الفلكية يزور مركز الزلازل بأسوان برفقة وفد صيني لبحث سبل التعاون

ملازم محمد أيمن محمد باشا - أول الكلية الجوية

الأول على الكلية الجوية: الانضباط يأتي في مقدمة ركائز التفوق داخل المؤسسة العسكرية

نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي

نائب مدير الأكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي : الكلية شهدت تطورًا كبيرًا لإعداد ضباط قادرين على التعامل مع التهديدات الجوية الحديثة

بالصور

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

454 ألف جنيه سعر فستان دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد