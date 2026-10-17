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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي: الدستور المصري لن يمس.. ونهاية مدة رئاستي للدولة محسومة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسيأن الدستور المصري لن يمس، مضيفا أن نهاية مدة رئاسته للدولة في عام 2030 محسومة تماما ولن يتم الحديث عنها، مشددا على أن الدولة المصرية ذاخرة بأبنائها الأكفاء.

وقال الرئيس السيسي - في مداخلة خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلاب الاكاديمية والكليات العسكرية ـ "اسمحوا لي أن أشير إلى موضوع مهم.. وأرجو من الجميع في المنصة، وفي أرض الاحتفالات، كما أطلب من شعب مصر العظيم أن يسمعني: منذ أيام قليلة في الندوة التثقيفية تحدثت عن مخاطر المرحلة الحالية وأثناء الحديث عن هذه التحديات ذكرت أن الدستور المصري لن يمس، وأثناء وجودنا في الأكاديمية تحدث معي اثنين من الإعلاميين - وهما الأستاذ نشأت الديهي والأستاذ مصطفى بكري - وقالا: طيب وبعدين.. وهل مطمئن لهذا الأجراء؟ فأنا أكدت أن هذا الإجراء سليم وأن نهاية مدة رئاستي للدولة عام 2030 هو أمر محسوم تماما ولن يتم الحديث عنه"، مضيفا: "لن أترك الدولة المصرية إلا وهي ذاخرة بأبنائها القادرين على تحمل المسؤولية".

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الدستور المصري الدولة المصرية

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