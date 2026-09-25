وليد الفراج: مش عارف إيه المشكلة في تجنيس المنتخبات العربية للاعبين

علّق الإعلامي السعودي وليد الفراج على الجدل المثار حول استعانة بعض المنتخبات العربية باللاعبين المجنسين، مشيرًا إلى أن الأمر لا يقتصر على المنتخبات العربية، وأن عددًا من المنتخبات الكبرى تضم لاعبين من أصول مختلفة.

وقال وليد الفراج، خلال تصريحات تلفزيونية: «مش عارف إيه المشكلة في تجنيس المنتخبات العربية للاعبين؟ من سنوات كانوا بيتكلموا على قطر، وحاليًا على الإمارات.. هو يعني منتخب فرنسا اللاعبين اللي عنده منين؟ في كأس العالم الماضية كان هناك 25 لاعب من منتخب فرنسا من أصول إفريقية».

وأوضح الفراج أن وجود لاعبين من أصول مختلفة ضمن صفوف المنتخبات الوطنية أمر موجود في العديد من دول العالم، مؤكدًا أن الجدل حول استعانة المنتخبات العربية باللاعبين المجنسين يأتي في إطار ظاهرة موجودة أيضًا في منتخبات أخرى.

وتأتي تصريحات وليد الفراج في ظل استمرار النقاش حول ظاهرة تجنيس اللاعبين وتمثيلهم لمنتخبات وطنية لا ينحدرون منها بالأصل، خاصة مع اعتماد بعض المنتخبات العربية على هذه السياسة خلال السنوات الأخيرة.