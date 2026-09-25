بتكلفة 13مليون جنيه.. رئيس جامعة القاهرة يفتتح وحدتي عناية مركزة للصدر والنساء بقصر العيني

افتتح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة ، وحدتي الرعاية المركزة للأمراض الصدرية بمستشفى المنيل القبلي ولأمراض النساء والتوليد، بعد تطويرهما وتحديثهما بتكلفة إجمالية تقارب 13 مليون جنيه، بما يعزز منظومة الرعاية الحرجة بمستشفيات قصر العيني وقدرتها على تقديم خدمات طبية متقدمة وفق معايير الجودة والسلامة.

وذلك في إطار استراتيجية جامعة القاهرة للتطوير الشامل لمستشفياتها الجامعية والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.



حضر الافتتاح الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور هاني العسلي والدكتورة أمل السيد، نائبا المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور محمد فاضل شلتوت أستاذ أمراض النساء والتوليد، والدكتورة مؤمنة كامل، أمين عام مؤسسة مؤمنة كامل للتدريب وتنمية المهارات والمتبرعة بتطوير وحدة النساء، إلى جانب مديري المستشفيين ورؤساء الأقسام وعدد من قيادات الجامعة والمستشفيات.

وشملت الافتتاحات وحدة الرعاية المركزة بقسم الأمراض الصدرية بمستشفى المنيل القبلي، التي جرى تطويرها وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية بتكلفة بلغت نحو 3 ملايين و150 ألف جنيه، إلى جانب تطوير وحدة الرعاية المركزة بمستشفى أمراض النساء والتوليد بتكلفة 9 ملايين و826 ألفًا و455 جنيهًا، شملت أعمال التجديد والإنشاءات والتجهيزات والأجهزة الطبية، بدعم من مؤسسة مؤمنة كامل للتدريب وتنمية المهارات.



وخلال جولته، استمع رئيس جامعة القاهرة إلى شرح تفصيلي حول مكونات الوحدتين وما شهدتاه من أعمال تطوير للبنية التحتية والتجهيزات والأنظمة الطبية، مؤكدًا أن افتتاحهما يمثل خطوة جديدة في إحداث نقلة نوعية في مستوى خدمات الرعاية الحرجة بقصر العيني، وتعزيز القدرة على التعامل السريع مع الحالات شديدة الخطورة، وتوفير بيئة علاجية آمنة ومتكاملة للمرضى.



وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن تطوير مستشفيات قصر العيني يأتي في مقدمة أولويات جامعة القاهرة، انطلاقًا من مسئوليتها تجاه المجتمع، وحرصها على توفير رعاية صحية متقدمة تضع المريض واحتياجاته في قلب منظومة التطوير والتحديث، مشيرًا إلى أن قصر العيني يمثل ذاكرة الطب المصري وعنوانًا لريادته، ونموذجًا لقدرة المؤسسات الوطنية العريقة على الجمع بين التاريخ والتحديث المستمر.



وأضاف رئيس الجامعة أن منظومة مستشفيات قصر العيني، بما تضمه من 22 مستشفى ومركزًا، تواصل أداء رسالتها في العلاج والتعليم والتدريب والبحث العلمي، مؤكدًا أن الافتتاحات والتطويرات المتتالية هي ثمرة عمل جماعي متكامل، وأن ما يمتلكه قصر العيني من خبرات بشرية وإمكانات علمية وأكاديمية وطبية يعزز مكانته ويفتح آفاقًا أوسع للشراكة مع الجامعات والمؤسسات الطبية العالمية. كما وجّه الشكر لمؤسسات المجتمع المدني والمتبرعين المشاركين في دعم مشروعات تطوير المستشفيات الجامعية.



ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن أعمال التطوير تضمنت تحديثًا شاملًا للبنية التحتية والأنظمة الطبية والإنشائية وفق الأكواد الهندسية الحديثة، وتطبيق معايير الجودة والسلامة ومكافحة العدوى المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، بما يرفع جاهزية الوحدتين لتقديم رعاية متخصصة وآمنة على مدار الساعة.



وأشار إلى أن وحدة الرعاية المركزة بمستشفى أمراض النساء والتوليد تضم 6 أسرّة مجهزة بالكامل للتعامل مع الحالات شديدة الخطورة ومضاعفات الحمل والولادة على مدار 24 ساعة، ومن المستهدف أن تخدم ما بين 70 و80 حالة شهريًا، بنسبة إشغال تصل إلى 90%.



وأضاف أن وحدة الرعاية المركزة للأمراض الصدرية جرى تزويدها بأحدث أجهزة التنفس الصناعي التداخلي وغير التداخلي، وشبكات الغازات الطبية، وأنظمة المراقبة الحيوية اللحظية، بما يتيح التدخل السريع في حالات الفشل التنفسي الحاد والجلطات الرئوية، إلى جانب إمكان إجراء مناظير الشعب الهوائية تحت إشراف أساتذة كلية طب قصر العيني.



وأشاد الدكتور حسام صلاح بالدعم المستمر الذي تقدمه إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق لقطاع المستشفيات الجامعية ومنظومة التعليم الطبي، والتوسع في تحديث البنية والتجهيزات والخدمات بما يدعم قدرة قصر العيني على أداء دوره التعليمي والبحثي والعلاجي محليًا وإقليميًا ودوليًا.



وكان رئيس جامعة القاهرة قد استهل جولته بلقاء حواري مع طلاب كلية الطب وأطباء الامتاز، أكد خلاله أهمية الاستفادة من الفرص التعليمية والتدريبية التي توفرها الجامعة، موضحًا أن التجربة الجامعية لا تقتصر على الدراسة الأكاديمية، وإنما تشمل بناء الشخصية واكتساب المهارات والخبرات وتنمية الوعي والمسئولية المجتمعية.