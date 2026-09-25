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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بجانب سكارليت جوهانسون وجاكوب إلوردي.. جود لو ينضم لبطولة فيلم Scapegoat

جود لو
جود لو
أحمد البهى

تعاقد الفنان العالمي جود لو على المشاركة في بطولة فيلم «Scapegoat»، والمقرر أن يتولى إخراجه آري أستر.

الفيلم من المقرر أن يشارك في بطولته كل من سكارليت جوهانسون وجاكوب إلوردي.

تدور الأحداث حول جرّاحة تؤدي دورها سكارليت جوهانسون، تجري عملية لشخصية مشهورة على الإنترنت، ثم يموت المريض أثناء العملية.

بعد الوفاة، تتحول الجراحة إلى أزمة ضخمة؛ إذ تتعرض الطبيبة لضغط إعلامي ومجتمعي، وتبدأ سمعتها ومسيرتها المهنية في الانهيار، بينما يلاحقها أفراد من عائلة المتوفى بحثًا عن المسؤولية والحقيقة.


موعد العرض: 

ومن المرجح أن يُعرض الفيلم في نهاية عام 2027 أو بداية العام التالي، حيث يواصل صُنّاع العمل حاليًا التحضير، تمهيدًا لتصويره خلال الفترة المقبلة.

جود لو Scapegoat آري أستر سكارليت جوهانسون جاكوب إلوردي

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