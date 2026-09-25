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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شمس البارودي مع سميرة أحمد في نادي الجزيرة: أكلنا سمك وجمبري وحلينا بجاتوه

شمس البارودي
شمس البارودي
يمنى عبد الظاهر

كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن تفاصيل لقاء جمعها بعدد من أصدقائها داخل نادي الجزيرة، من بينهم الفنانة الكبيرة سميرة أحمد وزوجها المنتج والمخرج صفوت غطاس، في أجواء اتسمت بالود واستعادة ذكريات السنوات الماضية، وسط تناول الأسماك والجمبري وفقرات غنائية.

ونشرت شمس البارودي مقطع فيديو من اللقاء عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ورافقت الفيديو برسالة مطولة تحدثت خلالها عن تفاصيل هذا اليوم، معربة عن سعادتها بهذا التجمع ولقائها بأصدقائها القدامى


وكتبت شمس البارودى: «النهاردة كان يوم جميل، كل التجمع ده ما شاء الله كان ينقصه حبيبى دائمًا، كنا معًا فى نادى الجزيرة بهذه الصحبة الراقية الجميلة، وكانوا مصممين يدعونى أتواجد معهم ليطمئنوا عليّ، وخصوصًا سمسمة مدام سميرة أحمد، الصديقة من زمن لحبيبى، وشاركته الكثير من الأفلام وهو فى بداية ظهوره، وأشهرهم فيلم الخرساء وفيلم خان الخليلي».

وأضافت: «أستاذ باهر عملنا عزومة سمك وجمبرى ونقّتوا معاه مدام نيفين شطورة، وحلينا بجاتوه شيكولاتة ومنقّية وعصير دوم وخروب جبتهم مدام نازج، وعملت واجب الضيافة مدام سورية الأصل المحترمة المتواضعة وزوجها المحترم من العائلات الكبيرة فى بلد أبويا سوريا».

وتابعت شمس البارودى: «وأنا تعلمت، أبويا كان يقول إذا اسمكتم فابلحوا، وأحضرت معه عصير قصب وتورتة آيس كريم زبادى بالتوت».

واكملت لحظات جميلة مع ناس قلوبهم بيضاء نقية وضحكاتهم صافية بدون رياء ولا غل، فى لحظة بعد الأكل التحفة نسيت أصوره، سرحت فى غياب حبيبى كان بيحب القعدة دى قوي».

واختتمت رسالتها قائلة: «حست بيا مدام أسماء جنبى طبطبت عليا، تقول هو فى حتة أحسن سعيد ومبسوط وحاسس بيكى يا حبيبتى، قلت أكيد أكيد ربنا كريم وحبيبى كان بيحب ربنا ويراعى بكل نبضات قلبه. كل اللى حواليه كان كريم فى حنانه وحبه وعطائه، وربنا أكرم منه، حبيبى ربنا حيكرمه عنده كما كان هو كريم مع خلق الله وكل أهله وحبايبه».

الفنانة المعتزلة شمس البارودي الفنانة الكبيرة سميرة أحمد المخرج صفوت غطاس حسن يوسف

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