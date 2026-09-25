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عاكس بنتهم.. القبض على المتهمين بمحاولة اختطاف عاطل في قنا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عاكس بنتهم.. القبض على المتهمين بمحاولة اختطاف عاطل في قنا

القبض على المتهمين بمحاولة اختطاف عاطل في قنا
القبض على المتهمين بمحاولة اختطاف عاطل في قنا

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على آخر ومحاولة إختطافه بقنا.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ الجارى تبلغ لمركز شرطة نقادة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (عاطل "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة - مقيم بدائرة المركز) وبسؤاله قرر بتضرره من (5 أشخاص) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها وإصطحابه بمركبة "تروسيكل" وتركه عقب ذلك.


أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم "الظاهرين بمقطع الفيديو" (مقيمين بذات الدائرة) ، وضُبط بحوزتهم (مركبة "التروسيكل" المستخدمة فى الواقعة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، لقيام الشاكى بمعاكسة كريمة أحدهم.


تم التحفظ على المركبة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

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