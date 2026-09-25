اذهب إلى الجحيم.. اعتقال ممثلتين أمريكيتين شهيرتين خلال احتجاجات ضد نتنياهو في نيويورك

شهدت مدينة نيويورك احتجاجات واسعة بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإلقائه كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما اعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين، بينهم الممثلتان سوزان ساراندون وسينثيا نيكسون.

وانطلقت الاحتجاجات في عدد من المناطق القريبة من مقر الأمم المتحدة، فيما ظهرت على جسر بروكلين لافتات ورسائل ضخمة مناهضة لنتنياهو، حمل بعضها اتهامات سياسية حادة بحقه.

وفي مانهاتن، أغلق متظاهرون عددًا من الطرق الرئيسية القريبة من مقر الأمم المتحدة، قبل أن تتدخل شرطة نيويورك لإخلاء المنطقة واعتقال المشاركين الذين رفضوا مغادرة الطرق، وفقًا للتقارير.

وضمت قائمة المعتقلين أيضًا الناشطة ليندا سرسور، والمترشحة الديمقراطية للكونجرس دريليزا أفيلا شوفالييه، إضافة إلى تشيلسي مانينغ، المعروفة بتسريبها وثائق عسكرية ودبلوماسية أمريكية.

وشهدت الاحتجاجات مشاركة عدد من الشخصيات العامة والسياسية، من بينهم ممثلون ومرشحون ديمقراطيون، فيما رفع المتظاهرون لافتات مناهضة للحكومة الإسرائيلية ورددوا هتافات احتجاجية ضد نتنياهو.

وفي سياق متصل، نظم متظاهرون إسرائيليون وأمريكيون احتجاجًا في ميدان يونيون سكوير، بدعوة من حركة «غير مقبول»، للتعبير عن معارضتهم لسياسات نتنياهو والدعوة إلى تغيير سياسي في إسرائيل.

وأقام منظمو الاحتجاج مراكز اقتراع رمزية في الميدان، في خطوة هدفت إلى محاكاة الانتخابات الإسرائيلية وإيصال رسالة مؤيدة للتغيير السياسي.

كما أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني، أنه لن يشارك شخصيًا في المظاهرات، فيما أكدت سلطات المدينة عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق موظفيها الذين يختارون المشاركة في الاحتجاجات.

وتزامن ذلك مع انتقادات وجهها ممداني لخطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة، حيث اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي باستغلال المنبر الدولي لتكرار ما وصفها بادعاءات تهدف إلى تبرير سياسات حكومته تجاه الفلسطينيين.