قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطر ترد على خطاب نتنياهو: هجماته محاولة لصرف الانتباه عن مسؤوليته السياسية
اعتقال مرشحة ديمقراطية خلال احتجاج على خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة: مكانه أمام محكمة لاهاي
بسبب خلافات مالية.. طالب يتخلص من والده طعنا داخل منزله في كفر الدوار
اعرف متى يبدأ وقتها الشرعي؟.. فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
«أول أكتوبر».. التأمينات تستعد لصرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق بالزيادة الجديدة
القبض على طرفي مشاجرة بسبب حادث تصادم في الإسكندرية.. وهذه عقوبتهما
الطقس اليوم الجمعة.. أمطار تصل للقاهرة وظاهرة جوية خطرة تستمر 4 ساعات
أين ذهبت الـ17 مليار دولار لإعمار غزة؟.. متحدثة الخارجية الأمريكية تكشف التفاصيل| خاص
وزير خارجية بريطانيا يحذر عراقجي: لن نتهاون مع أي نشاط إيراني عدائي على أراضينا
مساعد وزير الخارجية الأسبق لصدى البلد: مفاوضات خلف الكواليس تقود لتهدئة بين أمريكا وإيران
للمستفيدين رسميا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2026
تحدث في قاعة مهجورة.. صحيفة إسرائيلية تنتقد خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: تصريحات حسام حسن تجاه الشناوي لا تليق بحارس تاريخي للكرة المصرية

حسام حسن
حسام حسن
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي أمير هشام أن التصريحات التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تجاه محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، لا تليق على الإطلاق بقيمة اللاعب وتاريخه مع الكرة المصرية.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية، إن محمد الشناوي يعد قامة كبيرة وأحد الحراس التاريخيين في مصر، مشيرًا إلى أن الحارس يمتلك تاريخًا مميزًا مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، إلى جانب دوره القيادي داخل غرفة ملابس الفراعنة.

وأوضح أن الشناوي كان له دور مهم مع المنتخب الوطني خلال السنوات الماضية، كما أنه أحد قادة الفريق، ويمتلك خبرات كبيرة جعلته يحظى بدعم الجهاز الفني في فترات سابقة.

وأضاف، أن تصريحات حسام حسن الأخيرة تجاه الشناوي أثارت حالة من الاعتراض، خاصة في ظل القيمة الكبيرة التي يمثلها الحارس على مدار سنوات طويلة.

وتابع: «تصريحات حسام حسن غير جيدة على الإطلاق، ولا تتناسب مع قيمة محمد الشناوي كواحد من أفضل الحراس في تاريخ منتخب مصر».

وأشار إلى أن الشناوي، لاعب ملتزم ولم يسبق له افتعال أزمات، مؤكدًا أن ما قدمه مع منتخب مصر خلال السنوات الماضية يجعله أحد الأسماء البارزة في تاريخ حراسة المرمى المصرية.

واختتم أمير هشام حديثه بالتأكيد، أن الخلافات، مهما كانت أسبابها، لا تقلل من التاريخ الذي صنعه محمد الشناوي مع الأهلي ومنتخب مصر، ولا من مكانته كأحد الحراس أصحاب البصمة في الكرة المصرية.

حسام حسن محمد الشناوي النادي الأهلي لمنتخب مصر الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تأخير الساعة يوم خميس رسميًا.. الساعة 12 تعود 11 مساء في هذا الموعد

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

شهادات الادخار في البنوك المصرية

بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

الانتفاخ

طعام غير متوقع يقوى العضلات ويعالج الانتفاخات

عدم التركيز

مش عارف تركز .. إليك حيل لعلاج ضبابية الدماغ

زيادة طول الشعر

زيادة طول وقوة الشعر.. نصائح عملية ومعلومات عن معدل نموه في الشهر

بالصور

بإطلالة بيضاء ناعمة.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

أطعمة يجب تجنب وضعها في اللانش بوكس.. وإليكم البدائل الصحية

أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس
أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس
أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس

رينو 8 جورديني تعود من الستينيات بتصميم عصري| صور

رينو 8 جورديني
رينو 8 جورديني
رينو 8 جورديني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد