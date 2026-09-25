أمير هشام: تصريحات حسام حسن تجاه الشناوي لا تليق بحارس تاريخي للكرة المصرية

أكد الإعلامي أمير هشام أن التصريحات التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تجاه محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، لا تليق على الإطلاق بقيمة اللاعب وتاريخه مع الكرة المصرية.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية، إن محمد الشناوي يعد قامة كبيرة وأحد الحراس التاريخيين في مصر، مشيرًا إلى أن الحارس يمتلك تاريخًا مميزًا مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، إلى جانب دوره القيادي داخل غرفة ملابس الفراعنة.

وأوضح أن الشناوي كان له دور مهم مع المنتخب الوطني خلال السنوات الماضية، كما أنه أحد قادة الفريق، ويمتلك خبرات كبيرة جعلته يحظى بدعم الجهاز الفني في فترات سابقة.

وأضاف، أن تصريحات حسام حسن الأخيرة تجاه الشناوي أثارت حالة من الاعتراض، خاصة في ظل القيمة الكبيرة التي يمثلها الحارس على مدار سنوات طويلة.

وتابع: «تصريحات حسام حسن غير جيدة على الإطلاق، ولا تتناسب مع قيمة محمد الشناوي كواحد من أفضل الحراس في تاريخ منتخب مصر».

وأشار إلى أن الشناوي، لاعب ملتزم ولم يسبق له افتعال أزمات، مؤكدًا أن ما قدمه مع منتخب مصر خلال السنوات الماضية يجعله أحد الأسماء البارزة في تاريخ حراسة المرمى المصرية.

واختتم أمير هشام حديثه بالتأكيد، أن الخلافات، مهما كانت أسبابها، لا تقلل من التاريخ الذي صنعه محمد الشناوي مع الأهلي ومنتخب مصر، ولا من مكانته كأحد الحراس أصحاب البصمة في الكرة المصرية.