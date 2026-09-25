وزير خارجية بريطانيا يحذر عراقجي: لن نتهاون مع أي نشاط إيراني عدائي على أراضينا

أفادت تقارير لوسائل إعلام عربية، بأن وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند حذّر نظيره الإيراني عباس عراقجي، خلال لقائهما في نيويورك، من الأنشطة الإيرانية على الأراضي البريطانية، بما في ذلك التهديدات التي تستهدف الجاليات اليهودية، مؤكدًا أن لندن لن تتهاون مع أي تهديد لأمنها أو سلامة مواطنيها.

ويأتي اللقاء، الذي يُعد الأول بين الوزيرين منذ عام، في ظل تصاعد التوتر بين لندن وطهران، عقب إجراءات بريطانية استهدفت الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب تزايد المخاوف البريطانية بشأن أنشطة إيرانية وتهديدات مدعومة من طهران داخل المملكة المتحدة.