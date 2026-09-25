توك شو| بكري: المنطقة على شفا أزمة كبيرة بسبب إيران.. وعبدالعاطي: مصر ترفض أي محاولات للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الأرصاد: انخفاض فرص سقط الأمطار في المحافظات الساحلية خلال الساعات المقبلة

كشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، آخر مستجدات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.



شعبة الأدوية: الدواء مسعر جبريا في مصر.. وآخر قرار تسعير يطبق على المنتجات الجديدة

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الدواء أمن قومي وله بُعد اجتماعي وسياسي مهم، ويحظى باهتمام الدولة.



أسامة كمال: الفقر الحقيقي هو الاستسلام وفقدان الأمل

قال الإعلامي أسامة كمال: "ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا)، مشيراً إلى أن الشيطان دائماً يبث داخلنا الخوف من رزق الغد.



مصطفى بكري: الضغط على السعودية يهدد توازن المنطقة وأمن الطاقة العالمي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المملكة العربية السعودية تمثل دولة محورية في المنطقة، لما تتمتع به من أهمية جيوسياسية واقتصادية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي وإشرافها على البحر الأحمر والخليج، إلى جانب احتضانها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكونها واحدة من أكبر الاقتصادات في المنطقة.



انسحاب وفود عدة دول مع بدء كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

انسحبت وفود عدة دول مع بدء كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل .



وزير الخارجية: مصر ترفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي بنيويورك، حسبما أافادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



مصطفى بكري: المنطقة على شفا أزمة كبيرة بسبب تطورات الملف الإيراني

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن التطورات في الملف الإيراني لا تتوقف، مشيراً إلى أن طهران لن تلتزم الصمت حال تعرضها لهجوم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.



النائب محمد أبو العينين: تمويل العمل المناخي يجب أن ينتقل من التعهدات إلى آليات التنفيذ

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أدلى بعدد من التصريحات المهمة بالتوازي مع أعمال الدورة العامة للأمم المتحدة، تناول خلالها أبرز التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وأمن الطاقة.



التموين: تخفيضات تصل إلى 25% على 30 سلعة ضمن مبادرة خفض الأسعار

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مبادرة خفض أسعار السلع تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التموين، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية.