النائب محمد أبو العينين: تمويل العمل المناخي يجب أن ينتقل من التعهدات إلى آليات التنفيذ



أكد الإعلامي مصطفى بكري أن النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط، أدلى بعدد من التصريحات المهمة بالتوازي مع أعمال الدورة العامة للأمم المتحدة، تناول خلالها أبرز التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وأمن الطاقة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن النائب محمد أبو العينين، شدد على أهمية تبني مقاربات واقعية في التعامل مع أزمة التغيرات المناخية، بما يراعي اختلاف الظروف الاقتصادية والتنموية بين دول العالم، مؤكداً أن مواجهة التحديات البيئية تتطلب تضافر الجهود الدولية وتوفير الدعم المالي اللازم للدول النامية والاقتصادات الناشئة، دون التأثير على خطط التنمية بها.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، من خلال تعزيز الاستثمارات وتطوير الحلول والتكنولوجيات التي تدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وأكد مصطفى بكري أن النائب أبو العينين أكد أن أمن الطاقة يمثل أهمية كبيرة، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على أمن الطاقة وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب تعاوناً دولياً حقيقياً ومستمراً.

التغيرات المناخية

وتابع مصطفى بكري أن النائب محمد أبو العينين أكد على ضرورة انتقال تمويل العمل المناخي من مرحلة التعهدات إلى آليات تنفيذ فعلية، بما يضمن تحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات ومشروعات ملموسة تسهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية ودعم جهود التنمية المستدامة.