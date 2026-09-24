نخب السلام.. ميلانيا تعد العشاء لـ شي جينبينج.. تعرف على قائمة الطعام

أعدّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضيفه الرئيس الصيني شي جين بينج مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض، تتضمن قائمة طعام تمزج بين المكونات الأمريكية والتأثيرات الصينية الدقيقة، بالإضافة إلى عروض يقدمها موسيقيون عسكريون ومغنية أوبرا.

ويستضيف الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب الرئيس شي جين بينج وزوجته بنج لي يوان على مأدبة عشاء رسمية في 24 سبتمبر، وذلك بعد مراسم استقبال رسمية في البيت الأبيض. وكانت زيارة شي الرسمية قد بدأت في 23 سبتمبر بعد وصوله هو ولي يوان إلى ضواحي واشنطن.



رغم أن ترامب شبّه قاعة الاحتفالات غير المفتوحة في البيت الأبيض بقاعة الصين الكبرى، إلا أن القاعة ليست جاهزة لاستقبال قادة مثل شي جين بينج، وبدلاً من ذلك، سيُقام حفل العشاء الرسمي في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض، وفقا لصحيفة يو إس توداي الأمريكية.



وإلى جانب الوفود، من المتوقع حضور قادة في قطاع التكنولوجيا، مثل تيم كوك من شركة آبل، وإيلون ماسك من شركة تسلا، وسام ألتمان من شركة أوبن إيه آي، حفل العشاء . وذكرت صحيفة يو إس إيه توداي سابقًا أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون يعتزم حضور الحفل.



ميلانيا تعد قائمة العشاء



قادت ميلانيا ترامب الاستعدادات للعشاء، الذي يتضمن قائمة طعام تحتوي على مكونات أمريكية و"تأثير صيني خفيف"، وفقًا لبيان صادر عن مكتبها.

وذكر بيان البيت الأبيض أن الوجبة ستبدأ بنخب من نبيذ شرامسبرج بلانك دو نوار الفوار، في إشارة إلى "نخب السلام" الذي ألقاه الرئيس السابق ريتشارد نيكسون ورئيس الوزراء تشو إنلاي بنفس المشروب في بكين عام 1972.

فيما يلي قائمة الطعام ووصف كل طبق، وفقًا لما ذكره البيت الأبيض:



العشاء يبدأ بنخب السلام



ستبدأ الأمسية بنخب يتضمن نبيذ "بلان دو نوار" من شركة شرامسبرج، وهو نبيذ فوار أمريكي له صلة بالتاريخ الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والصين.

تم تقديم هذا النبيذ خلال "نخب السلام" الذي تبادله الرئيس الأمريكي آنذاك ريتشارد نيكسون ورئيس الوزراء الصيني تشو إنلاي في بكين عام 1972. ولا يزال يتم تقديم نفس النبيذ الفوار في مناسبات البيت الأبيض.



الطبق الأول: حساء القرع الأصفر



يتضمن الطبق الأول حساء القرع الأصفر المخملي مع فطر بري مطهو ببطء، ولحم مقدد مقرمش، وزيت البصل الأخضر.

صُممت شوربة القرع الناعمة لإبراز نكهة القرع الموسمية الرقيقة، بينما يضفي الفطر البري، المقلي مع الأعشاب الطازجة، نكهة ترابية غنية. أما البانسيتا المقرمشة فتمنحها نكهة لذيذة مدخنة، في حين تضيف رشة من زيت البصل الأخضر نضارة ونكهة خفيفة من الثوم.

الطبق الثاني: سمك القاروص المغطى بالسمسم



أما الطبق الرئيسي، فيُقدم للضيوف سمك القاروص المغطى بقشرة السمسم مع بوك تشوي صغير مطهو ببطء، وباذنجان مشوي، وصلصة خضراء.

يُغطى سمك القاروص ببذور السمسم المحمصة، مما يمنحه قشرة عطرية بنكهة جوزية مع الحفاظ على طراوته. ويُقدم مع بوك تشوي صغير وباذنجان مشوي، حيث تُضفي الخضراوات نكهة كراميل خفيفة.

يُختتم الطبق بصلصة خضراء، وهي صلصة مصنوعة من الأعشاب الطازجة تضفي نكهة منعشة وحموضة على الطبق.

الحلوى: كريمة الفانيليا وآيس كريم العسل الأبيض



يجمع هذا الطبق بين كريمة الفانيليا، وفرانجيبان الجوز، ومربى الكرز الحامض، وآيس كريم العسل من وايت هاوس.

تتميز كريمة الفانيليا الناعمة بحشوة من مربى الكرز الحامض، وتُقدم فوق طبقة غنية من فرانجيبان الجوز. تُقدم الحلوى على شكل فاكهة، وتُقدم مع آيس كريم لذيذ مصنوع من عسل تم حصاده في البيت الأبيض.

من سيقدم عرضاً في حفل العشاء الرسمي؟



سيشمل حفل العشاء الرسمي عروضاً موسيقية متنوعة، وسيحيي الأمسية كريستوفر ماكيو، مغني التينور الكلاسيكي الذي شارك في حفل تنصيب الرئيس عام ٢٠٢٥.

كما سيشارك موسيقيون عسكريون، من بينهم فرقة مشاة البحرية الأمريكية "الرئيسية"، وفرقة الطبول والأبواق التابعة لقائد مشاة البحرية الأمريكية، وجوقة الجيش الأمريكي، وفرقة الآلات الوترية التابعة للجيش الأمريكي.

اللون الأحمر يحتل مركز الصدارة في الديكور



صُمم ديكور الأمسية ليُجسد أجواء الدفء والاحتفال، مع تصدّر اللون الأحمر المشهد لما يحمله من دلالات ثقافية عريقة في التاريخ الصيني. سيضم البيت الأبيض جرارًا مليئة بأزهار حمراء، بينما ستُغطى الطاولات بمفارش حمراء فاخرة وتُزين بأزهار الداليا والرانكولوس.

ستتضمن تجهيزات المائدة أيضاً قطعاً من الفضة المطلية من مجموعة البيت الأبيض، إلى جانب طقم ريغان الرسمي. وتهدف تنسيقات الزهور وأدوات المائدة والديكور مجتمعةً إلى إضفاء لمسة من الفن الصيني والتقاليد الأمريكية على أجواء البيت الأبيض الرسمية.

مزيد من العروض حول حفل العشاء



بالإضافة إلى التجهيزات، تعمل إدارة ترامب أيضاً على إعداد برنامج ترفيهي لعشاء الدولة مع شي، وسيتصدر مغني الأوبرا كريستوفر ماكيو ، الذي سبق له أن أحيا حفلات في العديد من الفعاليات التي دعمها ترامب، قائمة الفنانين المشاركين.

كما سيشارك في الحفل موسيقيون من سلاح مشاة البحرية الأمريكية والجيش الأمريكي، بما في ذلك فرقة مشاة البحرية الأمريكية، وجوقة الجيش الأمريكي، وفرقة الجيش الأمريكي الوترية.