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نتنياهو: تدمير المنشآت النووية الإيرانية من أسهل القرارات على الإطلاق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: تدمير المنشآت النووية الإيرانية من أسهل القرارات على الإطلاق

نتنياهو
نتنياهو
ناصر السيد

استهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالحديث عن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أنه حال دون أن تشكل إيران تهديداً للعالم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي : "لقد كان تدمير المنشآت النووية الإيرانية أمراً صعباً، لكنه بالنسبة لي كان واحداً من أسهل القرارات التي اتخذتها بصفتي رئيساً للوزراء؛ فلو لم أقدم على ذلك، لكنا في عداد الموتى".

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل دافعت عن العديد من الدول التي انسحب ممثلوها من القاعة، وأن الكثير من قادة تلك الدول أعربوا له عن شكرهم في محادثات خاصة.

وأضاف قائلاً: "من الصعب تصور نفاق يفوق هذا الحد صدمةً وذهولاً".

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