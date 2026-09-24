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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التصالح ينهي أزمة التعدي على فرد أمن داخل نيو جيزة

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
ندى سويفى

انتهت واقعة التعدي على فرد أمن إداري داخل جراج نادي «نيو جيزة» بالتصالح بين فرد الأمن والسيدة المتهمة بالتعدي عليه، وذلك على خلفية المشادة التي نشبت بينهما بعد منعها من الدخول لعدم حملها تصريح الدخول.

وكانت نيابة أكتوبر قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل السيدة المتهمة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، كما قررت صرف فرد الأمن بضمان محل إقامته، عقب تحرير محضر بالواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة بين السيدة وفرد الأمن داخل جراج النادي، بعدما منعها من الدخول لعدم وجود تصريح دخول بحوزتها، وتطور الأمر إلى تعدٍ، وفقًا لما وثقه مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو السيدة أثناء مشادة كلامية مع فرد الأمن، قبل أن تتعدى عليه بالركل، فيما أشار المحضر المحرر بشأن الواقعة إلى تعرض فرد الأمن للإصابة.

وأثبت التقرير الطبي إصابة فرد الأمن بكدمة في الساق اليسرى، عقب توقيع الكشف الطبي عليه.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية وسير التحقيقات، تصالح فرد الأمن مع السيدة، لتنتهي الواقعة بالتصالح بين الطرفين.

التعدي على فرد أمن نيو جيزة فرد أمن إداري التصالح نيابة أكتوبر

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