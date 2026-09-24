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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى سيدة وزوجها على نجلتها بالجيزة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من تعرض إحدى الفتيات "من ذوى الهمم" للضرب من قِبل والدتها وزوج والدتها بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية) وبسؤالها أفادت أنها بتاريخ 21/الجارى وحال توجهها لزيارة (شقيقتها) تلاحظ لها إصابة كريمة شقيقتها بكدمات وحروق وسحجات متفرقة وعلمها بأن تلك الإصابات لتعدى والدتها وزوج والدتها عليها بالضرب بصفة مستمرة، فقامت بإصطحابها للإقامة برفقتها وقامت بنشر الشكوى على النحو المشار إليه.

أمكن ضبط والدة المجنى عليها وزوجها (مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو النمرس)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة والتعدى على المجنى عليها وكيها (بسلك وقداحة "أمكن ضبطهما") وإحداث إصابتها بقصد تأديبها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الفتيات

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