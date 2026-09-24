عياني.. ساندي تعلن عن موعد أحدث أغانيها من كلماتها الإثنين المقبل

طرحت الفنانة ساندي البوستر التشويقي لأحدث أغانيها "عياني" والتي تطرحها الاثنين المقبل عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية

أغنية عياني من كلمات ساندي ومن ألحان وتوزيع ومكس وماستر أحمد ضياء، ونشرت سانظي البوستر عبر صفحتها الرسمية وعلقت "و فيها ايه لما القرار في مره يكون ..

استنوا عياني أغنيه جديده من الميني البوم استنوها يوم الاثنين"

يذكر أنه مؤخرا أحيت الفنانة ساندي حفلا جماهيريا شهد إقبالا كثيفا بنادي جلوري في منطقة العاشر من رمضان وحرص الجمهور على التقاط الصور الذكارية معها بعد الحفل وخصوصا الأطفال وقدمت ساندي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور وردد معها أغلبها.



وعبرت ساندي عن سعادتها بالحفل وكتبت عبر صفحتها الرسمية “شكرا على امبارح فعلا وبحبكم أوي وبحب حبكم ليا ده بجد ويارب أفضل شايفاكم بتكبروا قدام عيني وأنا مبكبرش”