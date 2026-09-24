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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد هاني: هدفنا إسعاد جماهير مصر.. والبداية أمام أنجولا

محمد هاني
محمد هاني
إسلام مقلد

أكد محمد هاني، لاعب منتخب مصر، جاهزية الفراعنة لخوض مواجهة أنجولا المرتقبة مساء غد الجمعة 25 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، مشددًا على أن جميع اللاعبين والجهاز الفني يعملون من أجل هدف واحد، وهو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة وتحقيق بداية قوية في مشوار التصفيات.

محمد هاني: نركز على الفوز وتقديم أداء ممتع

وقال محمد هاني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن معسكر المنتخب شهد حالة كبيرة من التركيز بين جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، موضحًا أن الجميع يسعى لتحقيق الفوز أمام أنجولا وتقديم مستوى يليق بمنتخب مصر.

وأضاف: «المنتخب بدأ معسكره منذ حوالي أسبوع، وهناك تركيز شديد من كل اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق الفوز في مواجهة أنجولا، والظهور بأداء ممتع».

وتابع: «كل اللاعبين والجهاز شغال على هدف واحد وهو التأهل لكأس أمم إفريقيا المقبلة، والبداية ستكون من الغد في مواجهة أنجولا».

هاني: لا يمكن التراجع عن المستوى الذي وصلنا إليه

وشدد محمد هاني على أن النتائج التي حققها منتخب مصر خلال الفترة الماضية تضع مسؤولية كبيرة على عاتق اللاعبين والجهاز الفني، خاصة بعد الوصول إلى دور الـ16 في كأس العالم.

وقال: «هناك مسؤولية كبيرة على لاعبي وجهاز منتخب مصر بسبب النتائج التي تحققت في كأس العالم والوصول لدور الـ16، ولا يمكن النزول عن المستوى الذي وصل له المنتخب في الفترة الماضية».

وأضاف: «ما وصلنا له في كأس العالم لا يجب أن نتراجع عنه، وهو ما أعاد هوية منتخب مصر».

هدفنا الحالي التأهل إلى أمم إفريقيا

وأوضح لاعب منتخب مصر أن الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون مع كل مرحلة بشكل منفصل، مؤكدًا أن التركيز الحالي ينصب على مواجهة أنجولا وتحقيق الفوز قبل التفكير في باقي مشوار التصفيات.

وقال: «نخوض كل مرحلة على حدة، وهدفنا الحالي أن نتأهل إلى أمم إفريقيا، والبداية غدًا».

وأضاف: «نحاول إسعاد الجماهير في كل مباراة ونبذل قصارى جهدنا».

محمد هاني: مباريات إفريقيا أصبحت أكثر صعوبة

وأشار محمد هاني إلى التطور الكبير الذي شهدته كرة القدم الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن جميع المباريات أصبحت صعبة في ظل امتلاك المنتخبات الإفريقية لاعبين محترفين في أقوى الدوريات العالمية.

وقال: «كل المباريات أصبحت صعبة وفرق إفريقيا تضم محترفين في كل الدوريات العالمية».

ويطمح منتخب مصر إلى تحقيق الفوز على أنجولا وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار التصفيات، قبل مواصلة الاستعداد للمباريات المقبلة.

موعد مباراة مصر وأنجولا

وتقام مباراة منتخب مصر أمام أنجولا مساء غد الجمعة 25 سبتمبر، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة «بي إن سبورتس» المشفرة، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في المنطقة وفق الحقوق المعلنة للمسابقة.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أنجولا

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، محمود صابر، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، حمزة عبد الكريم «مصطفى زيكو»، عمر مرموش.

محمد هاني منتخب مصر الفراعنة أنجولا

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