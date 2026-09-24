تصفيات شمال أفريقيا.. منتخب مصر للشباب يتقدم على ليبيا بهدف نظيف بالشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر للشباب ومنتخب ليبيا بتقدم الفراعنة بهدف نظيف، على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية في الجولة الافتتاحية لتصفيات شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا تحت 20 سنة التي تقام في ضيافة غانا العام المقبل.

وسجل هدف منتخب مصر اللاعب محمد عوض في الدقيقة 19 من انطلاق المباراة بعد مباغتة حارس ليبيا من ركلة حرة على جناب منطقة الجزاء.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض عن التشكيل الأساسي الذي بدأ به مباراة المنتخب الليبي في الجولة الافتتاحية لتصفيات شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا تحت 20 سنة التي تقام في ضيافة غانا العام المقبل.

وقد جاءت التشكيل على النحو التالي:

عمر عبد العزيز (23) ’ محمد عوض (3) ’ نور أشرف (2) ’ إياد مدحت (4) ’ مهند الشامي (5) ’ محمد رأفت (6) ’ محمد سمير "كونتا" (15) – محمد حمد (8) ’ عمر العزب (14) ’ أنس رشدي (20) ’ محمد هيثم (9).

ويجلس على مقاعد البدلاء: إياد تامر (1) – عبد الله بدير (13) – محمد فرج (21) – يونس الملاح (14) – عمر أمين (18) - ياسين عاطف (7) – محمود صلاح (10) – علي الجارحي (22) – أدهم كريم (25).