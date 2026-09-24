مصر تستعد لاستضافة البطولات العربية والأفريقية للترايثلون والأكواتلون والداثلون بمشاركة دولية واسعة

تستعد مدينة سهل حشيش بالغردقة لاستضافة منافسات البطولات العربية والأفريقية للترايثلون والأكواتلون والداثلون، خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2026، وسط مشاركة واسعة من الدول العربية والأفريقية والدولية، في حدث رياضي يعكس المكانة المتميزة التي تتمتع بها مصر في استضافة وتنظيم البطولات الرياضية الكبرى.

وأكد اللواء أحمد ناصر، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للترايثلون، أن مصر جاهزة لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، مشيرًا إلى أن جميع الاستعدادات التنظيمية والفنية تمضي بصورة تضمن خروج البطولة بالشكل الذي يليق باسم مصر ومكانتها.

مصر جاهزة لاستضافة الأشقاء والأصدقاء

وقال اللواء أحمد ناصر إن مصر جاهزة لاستضافة الأشقاء والأصدقاء من مختلف الدول المشاركة، ونرحب بكل الوفود واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في بلدهم الثاني مصر.

وتابع: نتوقع منافسات قوية ومتميزة في ظل المشاركة الواسعة التي تشهدها البطولة، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الترايثلون على المستوى العربي والأفريقي والدولي".

قيمة إضافية للحدث

وأضاف أن استضافة البطولات في مدينة سهل حشيش بالغردقة تمثل قيمة إضافية للحدث، لما تتمتع به المدينة من إمكانات سياحية ورياضية وبنية تحتية قادرة على استضافة المنافسات والوفود، مؤكدًا أن البطولة لن تكون مجرد منافسات رياضية، وإنما فرصة مهمة للترويج لمصر وإبراز ما تتمتع به من مقومات سياحية وحضارية أمام المشاركين والضيوف من مختلف دول العالم.

وأشار رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للترايثلون إلى أن وجود اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، على رأس اللجنة الفنية العليا للبطولة يمثل دعمًا كبيرًا للحدث، ويعكس الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالرياضة والبطولات الدولية التي تستضيفها مصر.

الدعم يمنح البطولة قوة إضافية

وأوضح ناصر أن هذا الدعم يمنح البطولة قوة إضافية أمام الوفود والضيوف المشاركين، ويؤكد حرص الدولة على توفير كل مقومات النجاح للفعاليات الرياضية الكبرى، بما يعزز قدرة مصر على الاستمرار في استضافة البطولات الدولية والقارية والعربية.

منافسات قوية بين المشاركين

ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسات قوية بين المشاركين، في ظل إعلان مشاركة 22 دولة حتى الآن، بما يضفي على المنافسات طابعًا دوليًا مميزًا، ويمنح اللاعبين فرصة للتنافس واكتساب المزيد من الخبرات في أجواء رياضية متميزة.

واختتم اللواء أحمد ناصر تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من أجل تقديم بطولة تليق بمصر، قائلاً: هدفنا أن تخرج البطولة بصورة مشرفة تؤكد قدرة مصر على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية، وأن يعيش ضيوفنا تجربة رياضية وسياحية مميزة، ويعودوا إلى بلادهم وهم يحملون صورة جميلة عن مصر وشعبها ومدنها السياحية".