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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد وتفاصيل حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي قبل انطلاق مباراة السعودية والكويت

كأس الخليج العربي
كأس الخليج العربي
عبدالله هشام

تستضيف مدينة جدة السعودية منافسات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، للمرة الأولى في تاريخها، حيث تقام اليوم حفل افتتاح البطولة،  قبل انطلاق مباراة منتخب السعودية أمام منافسه الكويت.

وتقام حفل افتتاح البطولة قبل انطلاق المباراة بين منتخب السعودية والكويت  بـ 12 دقيقة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة

ويتضمن حفل الافتاح فقرات فنية واستعراضية متنوعه وعروض الألعاب النارية وعروض واحتفالات بانطلاق البطولة 

يستهل المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، عندما يواجه نظيره الكويتي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في البطولة التي تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتقام منافسات خليجي 27 خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة 8 منتخبات، موزعة على مجموعتين، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، بينما تقام المباراة النهائية يوم 6 أكتوبر.

مجموعة السعودية والكويت في خليجي 27

ويتواجد منتخبا السعودية والكويت في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبي العراق وسلطنة عُمان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن.

ويسعى المنتخب السعودي إلى استغلال إقامة البطولة على أرضه ووسط جماهيره، وتحقيق بداية قوية أمام الكويت، فيما يبحث المنتخب الكويتي عن حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمنافسة.

موعد مباراة السعودية والكويت في خليجي 27

تقام مباراة السعودية والكويت اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر، و10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

كأس الخليج العربي منتخب السعودية الكويت السعودية والكويت خليجي 27

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