منتخب السعودية يصطدم بنظيره الكويتي في افتتاح كأس الخليج «خليجي 27».. اليوم

يستهل المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، عندما يواجه نظيره الكويتي مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في البطولة التي تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتقام منافسات خليجي 27 خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة 8 منتخبات، موزعة على مجموعتين، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، بينما تقام المباراة النهائية يوم 6 أكتوبر.

مجموعة السعودية والكويت في خليجي 27

ويتواجد منتخبا السعودية والكويت في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبي العراق وسلطنة عُمان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات الإمارات وقطر والبحرين واليمن.

ويسعى المنتخب السعودي إلى استغلال إقامة البطولة على أرضه ووسط جماهيره، وتحقيق بداية قوية أمام الكويت، فيما يبحث المنتخب الكويتي عن حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالمنافسة.

موعد مباراة السعودية والكويت في خليجي 27

تقام مباراة السعودية والكويت اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر، و10:00 مساءً بتوقيت الإمارات.