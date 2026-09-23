الرئيس الإيراني يصل نيويورك لإلقاء كلمته أمام الأمم المتحدة

وصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الأربعاء.

وصول إلى نيويورك

ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مقطعاً مصوراً يظهر لحظة نزول بيزشكيان من الطائرة، مؤكدة وصوله إلى أحد مطارات نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة.

مفاوضات متعثرة حول هرمز والعقوبات

وفي الكواليس، كشف مصدر أمريكي حضر اجتماع الوفد الإيراني لقناة العربية أن فرص التوصل إلى اتفاق بين الجانبين لا تزال محدودة، في ظل خلافات وعقبات كبيرة، مؤكداً أن واشنطن رفضت طلب طهران برفع الحصار.

وأشارت مصادر إلى وجود مناقشات أمريكية - إيرانية تتناول فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات والحصار المفروض على طهران.

ترامب: نملك أقوى جيش وأزلنا الألغام من المضيق

وفي تصريحات متتالية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المزيد من النفط بدأ يتدفق عبر مضيق هرمز، مؤكداً أن البحرية الأمريكية أزالت الألغام من الممر المائي الحيوي.

وشدد ترامب على أن واشنطن تملك أقوى جيش لإنهاء التهديد الإيراني، موضحاً أن إنهاء التهديد النووي لطهران ليس له علاقة بالانتخابات، ومتوقعاً أن تنتهي حرب إيران مباشرة بعد الانتخابات النصفية الأمريكية.

تهديد بقصف "جبل الفأس" وتشديد الحصار

وأضاف ترامب: "سنجعل مستقبل الشرق الأوسط أكثر إشراقاً، وسنقصف منشأة جبل الفأس الإيرانية إذا لزم الأمر"، داعياً قادة إيران إلى انتهاز الفرصة المتاحة.

وختم بالقول إن الحصار المفروض على إيران هو الأقوى في التاريخ، وأن بلاده عزلت طهران اقتصادياً بشكل كامل.