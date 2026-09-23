كانت نقصاني .. يوسف أوباما: دوري أبطال أفريقيا مع بيراميدز «بطولة غالية عليا أوي»

كشف يوسف أوباما، لاعب فريق بيراميدز، عن البطولات واللحظات التي تحمل أهمية خاصة في مسيرته، مؤكدًا أن التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع بيراميدز يمثل بطولة غالية عليه، بعدما كانت اللقب القاري الوحيد الذي ينقصه خلال فترته مع الزمالك.

دوري أبطال أفريقيا

وقال يوسف أوباما، خلال تصريحات تلفزيونية، إن دوري أبطال أفريقيا مع بيراميدز لها مكانة خاصة بالنسبة له، مشيرًا إلى أنها البطولة التي كانت تنقصه مع نادي الزمالك.

وأوضح أوباما: "فيه بطولة غالية عليا أوي وهي دوري أبطال أفريقيا مع بيراميدز، لأنها هي اللي كانت ناقصاني مع الزمالك".

وتطرق لاعب بيراميدز إلى واحدة من أصعب اللحظات التي عاشها خلال مسيرته، وهي عدم مشاركته في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020، الذي عُرف إعلاميًا بـ"نهائي القرن"، وجمع بين الأهلي والزمالك.

وأكد أوباما أن عدم مشاركته في المباراة النهائية تسبب له في حالة من الحزن الشديد، مشيرًا إلى أنه كان يمر بحالة نفسية صعبة في ذلك الوقت.

وقال: "أكتر لحظة زعلتني إن أنا ملعبتش نهائي القرن، كنت متضايق أوي وفي حالة نفسية صعبة".

وتُوج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه خلال عام 2025، بعد فوزه على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، ليحقق الفريق إنجازًا قاريًا تاريخيًا.