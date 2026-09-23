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هشام نصر يكشف أسباب موافقة الزمالك على رحيل «بيزيرا» إلى الأهلي الإماراتي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام نصر يكشف أسباب موافقة الزمالك على رحيل «بيزيرا» إلى الأهلي الإماراتي

بيزيرا
بيزيرا
حمزة شعيب

 

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، كواليس موافقة إدارة النادي على رحيل البرازيلي خوان بيزيرا إلى الأهلي الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا أن الأزمة المالية كانت سببًا رئيسيًا في اتخاذ القرار.

وقال هشام نصر، خلال تصريحات عبر برنامج «الكورة مع فايق» المذاع على قناة «إم بي سي مصر 2»: «لو كنت أملك الأريحية المالية والغطاء الكامل لاحتياجات الفريق، لما وافقت على بيع بيزيرا».

وأضاف: «بيزيرا كان يصنع الفارق، ولم أكن أرغب في الاستغناء عنه، لكن الزمالك يواجه كارثة مالية، ومقبل على المشاركة في بطولة إفريقيا، وبالتالي كان من الصعب التفريط في العرض المالي».

وأوضح نائب رئيس الزمالك أن المقابل المادي من صفقة بيع بيزيرا سيُخصص لسداد مستحقات لاعبي فريق كرة القدم، مشيرًا إلى بدء تحويل المستحقات للاعبين.

وعن إمكانية بيع لاعبين آخرين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، أكد هشام نصر أن النادي لن يلجأ إلى ذلك، معربًا عن أمله في الوصول إلى حلول للأزمات المالية التي يمر بها الزمالك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على قدرة الفريق على المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم، كما تحدث عن أزمة تجديد عقد حسام عبدالمجيد ورغبة اللاعب السابقة في الاحتراف الأوروبي.

هشام نصر الزمالك بيزيرا الأهلي الإماراتي

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