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«شبانة» يتساءل بتعجب: عمرك شوفت راعي بيستلف من النادي؟.. و«الجهبذ» وراء جميع أزمات الزمالك
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«شبانة» يتساءل بتعجب: عمرك شوفت راعي بيستلف من النادي؟.. و«الجهبذ» وراء جميع أزمات الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك
محمد سمير

أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك علامات استفهام حول ملف رعاية قطاع الكرة النسائية بنادي الزمالك، مشيرًا إلى وجود بنود في العقد تتعلق بالسرية، قبل أن يتم تداول نسخة من التعاقد.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يُذاع على قناة "CBC": "هناك جهبذ في الزمالك قال: ما تيجوا نجيب راعي للكرة النسائية في الزمالك، ومش عايز أقول باع الكرة النسائية في الزمالك، واللي حصل مينفعش ولا يصح في نادي كبير مثل الأهلي والزمالك".

وأضاف: "عمرك شوفت راعي بيستلف من النادي؟ ده موضوع جديد وغريب، والمفروض إن الراعي جاي عشان يدفع مش يستلم".

وتابع: "بند رعاية قطاع الكرة النسائية في الزمالك يتضمن بندًا بالسرية التامة حول بنود التعاقد، وهناك تعويض في حالة الكشف عن بنود العقد، ولكن العقد نفسه انتشر".

وأكمل: "تم فسخ العقد بين الزمالك والراعي، بعد أن التزمت الشركة بالعقد لمدة شهر فقط، وبعدها طلبت سلفة 250 ألف جنيه من الزمالك، وحصلت عليها".

وواصل: "كل ما أكلم حد في مجلس الزمالك يقولي: أقسم بالله كنت رافض الفكرة دي؟ طيب مين كان موافق على كده؟ هو الشخص الجهبذ، وكل ملف ليه ريحة وراه الجهبذ، وهو اللي مُصر يعمل شركة الكرة ويمنحها لمحمد العاصي الوكيل، هو الجهبذ برضه".

واختتم شبانة تصريحاته متسائلًا: "إيه نتيجة التحقيق اللي الزمالك قال عليه؟ فين رد النادي على الإدانات اللي قال عليها ممدوح عباس؟".

الزمالك أزمات الزمالك رعاية قطاع الكرة النسائية الكرة النسائية بنادي الزمالك

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