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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف موقف الأهلي من عرض طرابزون التركي لضم محمد هاني

محمد هاني
محمد هاني
محمد سمير

أكد الإعلامي محمد شبانة أن محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، يمتلك عرضًا من نادي طرابزون سبور التركي، مشيرًا إلى أن النادي التركي قد يتحرك رسميًا لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "رئيس طرابزون سبور التركي خرج ونفى مفاوضات النادي مع محمد هاني لاعب النادي الأهلي، خوفًا من تقديم أحد شكوى ضد النادي للفيفا، لأن الوضع في أوروبا يختلف عن مصر".

وأضاف: "محمد هاني عنده عرض من طرابزون وده مقوي قلبه، والأهلي على علم ومرحب برحيل اللاعب، ويرفض وجود استثناء في التجديد معاه أو مع ياسر إبراهيم".

وتابع: "طرابزون عن طريق محمد صلاح يسعى لضم محمد هاني في الفترة القادمة، وقد يتم تقديم عرض رسمي في يناير لضمه، أو الانتظار وضمه نهاية الموسم مجانًا".

الأهلي محمد هاني طرابزون التركي عرض طرابزون التركي

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