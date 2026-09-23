قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200 كيس وهيبقى في مفاجآت .. تفاصيل ضبط شاعر وملحن بحوزتهما كوكايين في التجمع
ثقوب غامضة على سطح المريخ تُثير حيرة وتساؤلات علماء «ناسا»
مشهور حبيليص: انطلاقة «خليجي 27» مهمة للسعودية.. وغياب «الدوسري» ضربة للأخضر
«شبانة» يتساءل بتعجب: عمرك شوفت راعي بيستلف من النادي؟.. و«الجهبذ» وراء جميع أزمات الزمالك
إعلامي يكشف موقف الأهلي من عرض طرابزون التركي لضم محمد هاني
«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة
هرمز وأزمة الطاقة في الصدارة.. «ماكرون» يكشف تفاصيل لقائه مع ترامب
خبير لوائح رياضية: التلاعب في عينة المنشطات وراء تشديد عقوبة رمضان صبحي
شبانة لـ «الشناوي»: اللعب في كأس العالم مش مُجاملة.. ومصطفى شوبير حارس مصر الأول
خبير اقتصادي يوضح سبب استهداف مصافي البترول في روسيا
يؤثر على التركيز .. ماذا يحدث للطفل إذا ذهب المدرسة بدون إفطار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشهور حبيليص: انطلاقة «خليجي 27» مهمة للسعودية.. وغياب «الدوسري» ضربة للأخضر

المحلل السعودي
المحلل السعودي
محمد سمير

تحدّث المحلل الرياضي السعودي مشهور حبيليص عن استعدادات المنتخب السعودي لخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، التي تنطلق اليوم الأربعاء في مدينة جدة، مشيرًا إلى أهمية البداية القوية للأخضر في البطولة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة الكويت، اليوم، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبات العراق وعُمان، قبل مواجهة عُمان في الجولة الثانية يوم 26 سبتمبر، ثم العراق في ختام دور المجموعات.

وأكد «حبيليص» أن مباريات البطولة تتطلب تركيزًا كبيرًا منذ البداية، في ظل الطبيعة التنافسية التي تميز مواجهات كأس الخليج، مشيرًا إلى أن كل مباراة تحتاج إلى تعامل خاص، خاصة مع تقارب المستويات بين منتخبات المجموعة.

وتطرق المحلل السعودي إلى غياب سالم الدوسري عن قائمة المنتخب في خليجي 27 بسبب الإصابة، معتبرًا أن غياب أحد العناصر الأساسية يضع مسؤولية أكبر على بقية اللاعبين خلال البطولة.

ويخوض الأخضر منافسات خليجي 27 بقائمة تضم 26 لاعبًا تحت قيادة المدرب اليوناني جورجوس دونيس، الذي يسعى إلى تجهيز المجموعة بالشكل المناسب قبل بداية المشوار.

كما تحدث حبيليص عن موقف حسان تمبكتي، مدافع الهلال والمنتخب السعودي، في ظل استمرار متابعته من جانب الجهازين الفني والطبي للأخضر.

وكان تمبكتي قد تعرض لإصابة أسفل كعب القدم خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، وغاب على إثرها عن معسكر الهلال في النمسا، كما لم يشارك مع فريقه منذ انطلاق الموسم الجديد.

ويترقب الجهاز الفني للمنتخب مدى وصول اللاعب إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة، قبل حسم موقفه من المشاركة في مباريات خليجي 27، خاصة أن القرار النهائي يرتبط بقدرته على خوض المباريات دون التأثير على حالته البدنية.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في خليجي 27 بمواجهة الكويت اليوم، قبل أن يلتقي عُمان يوم 26 سبتمبر، ثم يختتم مواجهات دور المجموعات أمام العراق.

وتقام منافسات البطولة في مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، بمشاركة منتخبات الخليج، وسط اهتمام جماهيري بالمشاركة السعودية في البطولة التي تقام على أرض المملكة.

مشهور حبيليص الدوسري المنتخب السعودي خليجي 27 كأس الخليج العربي دور المجموعات كأس الخليج سالم الدوسري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمارة الشهادة الإعدادية

نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

أرشيفية

صفقة الكوكايين.. القصة الكاملة لسقوط شاعر غنائي بـ 60 كيسا في القاهرة الجديدة

وزارة الداخلية

شائعات وفيديو لهدم الدولة.. تفاصيل استهداف الداخلية عبر صفحات الإخوان

صورة أرشيفية

عضها في ودنها.. سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب داخل منزلهما بساقلتة في سوهاج

التوقيت الشتوي

ساعة واحدة.. موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر ومفاجأة بشأن تغيير الساعة

موعد صرف معاشات شهر اكتوبر2026

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2026.. هل يتم تبكيرها؟

جمال شعبان

جمال شعبان يحذر من 4 أسباب للموت المفاجئ.. بينها «الزعل» وقلة النوم

الذهب

الصين تشتري الذهب بجنون.. 1000 طن في 8 أشهر تكشف سر التحرك المفاجئ

ترشيحاتنا

النائبة نجلاء العسيلي

«منشآت بملايين .. وأنشطة محدودة».. برلمانية تسأل وزير الرياضة عن مراكز شباب «حياة كريمة» بمنفلوط

احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ96

الجارحي: العلاقات المصرية السعودية تاريخية ممتدة وتجمعهم شراكة استراتيجية تعزز قدراتنا على مواجهة التحديات

أمانة الطاقة المركزية بـ"مستقبل وطن"

أمانة الطاقة المركزية بـ"مستقبل وطن" تستعرض خطة عملها خلال الفترة المقبلة.. وتناقش مبادرة لإنتاج الغاز الحيوي وتخفيف أزمة الطاقة

بالصور

أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا .. هل جلد الدجاج مُضر؟

أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.
أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.
أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.

يؤثر على التركيز .. ماذا يحدث للطفل إذا ذهب المدرسة بدون إفطار؟

كيف يؤثر تخطي الإفطار على تركيز الطالب؟
كيف يؤثر تخطي الإفطار على تركيز الطالب؟
كيف يؤثر تخطي الإفطار على تركيز الطالب؟

بطرحة على الرأس .. النجمة التركية «هاندا أرتشيل» تتألق بإطلالة بيضاء لافتة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيتامين رخيص قد يُخفّف آلام الكتف والظهر .. احترس من المُبالغة

فيتامين D والكتف المتجمد
فيتامين D والكتف المتجمد
فيتامين D والكتف المتجمد

فيديو

المتهم

بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين أسفل كوبري بسوهاج

الفنان إدوارد

إدوارد يطلق كليبه الجديد "Da Da اللي بحبه ده"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد