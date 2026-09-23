مشهور حبيليص: انطلاقة «خليجي 27» مهمة للسعودية.. وغياب «الدوسري» ضربة للأخضر

تحدّث المحلل الرياضي السعودي مشهور حبيليص عن استعدادات المنتخب السعودي لخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، التي تنطلق اليوم الأربعاء في مدينة جدة، مشيرًا إلى أهمية البداية القوية للأخضر في البطولة التي تقام على أرضه ووسط جماهيره.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة الكويت، اليوم، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبات العراق وعُمان، قبل مواجهة عُمان في الجولة الثانية يوم 26 سبتمبر، ثم العراق في ختام دور المجموعات.

وأكد «حبيليص» أن مباريات البطولة تتطلب تركيزًا كبيرًا منذ البداية، في ظل الطبيعة التنافسية التي تميز مواجهات كأس الخليج، مشيرًا إلى أن كل مباراة تحتاج إلى تعامل خاص، خاصة مع تقارب المستويات بين منتخبات المجموعة.

وتطرق المحلل السعودي إلى غياب سالم الدوسري عن قائمة المنتخب في خليجي 27 بسبب الإصابة، معتبرًا أن غياب أحد العناصر الأساسية يضع مسؤولية أكبر على بقية اللاعبين خلال البطولة.

ويخوض الأخضر منافسات خليجي 27 بقائمة تضم 26 لاعبًا تحت قيادة المدرب اليوناني جورجوس دونيس، الذي يسعى إلى تجهيز المجموعة بالشكل المناسب قبل بداية المشوار.

كما تحدث حبيليص عن موقف حسان تمبكتي، مدافع الهلال والمنتخب السعودي، في ظل استمرار متابعته من جانب الجهازين الفني والطبي للأخضر.

وكان تمبكتي قد تعرض لإصابة أسفل كعب القدم خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2026، وغاب على إثرها عن معسكر الهلال في النمسا، كما لم يشارك مع فريقه منذ انطلاق الموسم الجديد.

ويترقب الجهاز الفني للمنتخب مدى وصول اللاعب إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة، قبل حسم موقفه من المشاركة في مباريات خليجي 27، خاصة أن القرار النهائي يرتبط بقدرته على خوض المباريات دون التأثير على حالته البدنية.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في خليجي 27 بمواجهة الكويت اليوم، قبل أن يلتقي عُمان يوم 26 سبتمبر، ثم يختتم مواجهات دور المجموعات أمام العراق.

وتقام منافسات البطولة في مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر، بمشاركة منتخبات الخليج، وسط اهتمام جماهيري بالمشاركة السعودية في البطولة التي تقام على أرض المملكة.