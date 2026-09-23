قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة .. سهام صالح تكشف ملامح قائمة انتخابية جديدة في الزمالك
النفط يتراجع دون 100 دولار مع عودة الإمدادات الخليجية وانفراجة دبلوماسية محتملة
منتخب السعودية يصطدم بنظيره الكويتي في افتتاح كأس الخليج «خليجي 27».. اليوم
المكسيك تحظر الهواتف الذكية في المدارس اعتبارًا من نوفمبر
200 كيس وهيبقى في مفاجآت .. تفاصيل ضبط شاعر وملحن بحوزتهما كوكايين في التجمع
ثقوب غامضة على سطح المريخ تُثير حيرة وتساؤلات علماء «ناسا»
مشهور حبيليص: انطلاقة «خليجي 27» مهمة للسعودية.. وغياب «الدوسري» ضربة للأخضر
«شبانة» يتساءل بتعجب: عمرك شوفت راعي بيستلف من النادي؟.. و«الجهبذ» وراء جميع أزمات الزمالك
إعلامي يكشف موقف الأهلي من عرض طرابزون التركي لضم محمد هاني
«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة
هرمز وأزمة الطاقة في الصدارة.. «ماكرون» يكشف تفاصيل لقائه مع ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المكسيك تحظر الهواتف الذكية في المدارس اعتبارًا من نوفمبر

المكسيك تحظر الهواتف الذكية في المدارس
المكسيك تحظر الهواتف الذكية في المدارس
خاطر عبادة

انضمت المكسيك إلى الدول التي تشدد القيود على استخدام التكنولوجيا داخل الفصول الدراسية، بعد إصدارها قراراً وطنياً يقضي بتقييد الهواتف والشاشات في منظومتها التعليمية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

حظر شامل يشمل فترات الراحة

وبموجب القرار الصادر أمس الثلاثاء بتوافق بين مسئولي التعليم في الولايات، دون الحاجة لإقرار قانون جديد من الكونغرس، سيتم تقييد استخدام الهواتف المحمولة والساعات الذكية والأجهزة الشخصية الأخرى طوال اليوم الدراسي، بما في ذلك فترات الفسح والاستراحة، في المدارس الابتدائية والمتوسطة.

أما المدارس الثانوية والجامعات، فقد طُلب منها الحد من استخدام الأجهزة، مع منحها هامشاً أوسع في آلية التطبيق، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل.

شينباوم: الهدف استعادة الإبداع

وقالت الرئيسة كلوديا شينباوم في مؤتمرها الصحفي الصباحي يوم الاثنين: "الهدف هو استعادة الإبداع وتجنب هذا الاستخدام العشوائي للشاشات الذي، خاصة عند ارتباطه بوسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن يكون له آثار سلبية".

وأضافت: "هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي أو الشاشات ليست مفيدة، ولكن ليس في الفصل الدراسي".

جدل عالمي وضغوط على عمالقة التواصل

ويأتي القرار المكسيكي في خضم نقاش عالمي يخوضه التربويون حول الموازنة بين فوائد التكنولوجيا في التعليم ومخاطر الإفراط في استخدام الشاشات ووسائل التواصل، وسط ضغوط متزايدة من أولياء الأمور لمحاسبة شركات التكنولوجيا والمدارس.

وكانت شركة ميتا قد توصلت الشهر الماضي إلى تسوية بقيمة 17 مليار دولار مع جميع الولايات الأمريكية تقريباً، لإنهاء اتهامات بتعمد تصميم فيسبوك وإنستجرام لإدمان المستخدمين الصغار.

المكسيك حظر الهواتف الذكية المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمارة الشهادة الإعدادية

نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

أرشيفية

صفقة الكوكايين.. القصة الكاملة لسقوط شاعر غنائي بـ 60 كيسا في القاهرة الجديدة

وزارة الداخلية

شائعات وفيديو لهدم الدولة.. تفاصيل استهداف الداخلية عبر صفحات الإخوان

صورة أرشيفية

عضها في ودنها.. سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب داخل منزلهما بساقلتة في سوهاج

التوقيت الشتوي

ساعة واحدة.. موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر ومفاجأة بشأن تغيير الساعة

موعد صرف معاشات شهر اكتوبر2026

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2026.. هل يتم تبكيرها؟

جمال شعبان

جمال شعبان يحذر من 4 أسباب للموت المفاجئ.. بينها «الزعل» وقلة النوم

الذهب

الصين تشتري الذهب بجنون.. 1000 طن في 8 أشهر تكشف سر التحرك المفاجئ

بالصور

أقراط ذهبية ومكياج ناعم .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا .. هل جلد الدجاج مُضر؟

أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.
أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.
أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.

يؤثر على التركيز .. ماذا يحدث للطفل إذا ذهب المدرسة بدون إفطار؟

كيف يؤثر تخطي الإفطار على تركيز الطالب؟
كيف يؤثر تخطي الإفطار على تركيز الطالب؟
كيف يؤثر تخطي الإفطار على تركيز الطالب؟

بطرحة على الرأس .. النجمة التركية «هاندا أرتشيل» تتألق بإطلالة بيضاء لافتة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

المتهم

بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين أسفل كوبري بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد