مساعد وزير الخارجية: تحركات مصرية لتخفيف آثار قرار الاستغناء عن المُعلمين المصريين في الكويت

قال السفير حداد الجهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين العاملين بالخارج، إن أزمة المعلمين المصريين في الكويت تحظى برعاية واهتمام بالغ من قبل وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، الذي أجرى اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية الكويتي لتخفيف آثار القرار على المصريين الذين سيتم الاستغناء عنهم.

وأضاف عبر برنامج من ماسبيرو على الأولى أن من ضمن الأفكار التي طرحت في هذا الأمر، والتي يتفهمها الجانب الكويتي، أن يتم تأجيل تنفيذ القرار إلى نهاية العام الدراسي، حفاظًا على استقرار الأسر وأولادهم في المدارس الكويتية.

وأوضح أن الجانب المصري يتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وأنه في حالة تنفيذ هذا القرار تتم مراعاة أولاد المصريين في حالة دمجهم بالمدارس المصرية.

وأشار إلى أن السفارة المصرية تعقد اجتماعات، والقنصلية المصرية في الكويت تعقد اجتماعات متتالية مع عدد من المواطنين الذين تلقوا رسائل بالاستغناء عنهم، لمعرفة شواغلهم وتقديم المساعدة لهم.